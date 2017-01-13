Жительница Ленобласти за пару дней стала жертвой двух разных насильников. Преступления не были связаны между собой.
По данным следствия, первый инцидент произошел девятого января. Тогда девушка обратилась в полицию, заявив, что над ней было совершено сексуальное насилие. Вскоре, 35-летний подозреваемый был задержан по месту проживания. Пока правоохранители собирали доказательную базу против обвиняемого, потерпевшая вновь подверглась надругательству. На данный момент, правоохранители устанавливают личность второго насильника. Пострадавшая девушка, в свою очередь, находится на лечении в одной из городских клиник. После пережитого она нуждается не только в медикаментозной, но и психологической помощи.
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