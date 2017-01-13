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Жительница Ленобласти за пару дней стала жертвой двух разных насильников

Жительница Ленобласти за пару дней стала жертвой двух разных насильников. Преступления не были связаны между собой.

Жительница Ленобласти за пару дней стала жертвой двух разных насильников


По данным следствия, первый инцидент произошел девятого января. Тогда девушка обратилась в полицию, заявив, что над ней было совершено сексуальное насилие. Вскоре, 35-летний подозреваемый был задержан по месту проживания. Пока правоохранители собирали доказательную базу против обвиняемого, потерпевшая вновь подверглась надругательству.
На данный момент, правоохранители устанавливают личность второго насильника. Пострадавшая девушка, в свою очередь, находится на лечении в одной из городских клиник. После пережитого она нуждается не только в медикаментозной, но и психологической помощи.


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