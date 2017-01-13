Когда откроют Египет для полетов россиян: новости сегодня, 13 января 2017

Вопрос о том, когда Египет будет вновь доступен для россиян, остается невероятно волнующим. Многие из туристов хотят знать конкретные сроки по восстановления авиационного сообщения между странами. В своих поисках они натыкаются на отсутствие конкретной информации.На сегодняшний день можно признать, что россияне до сих пор не нашли достойной альтернативы египетским курортам. А ведь у них было предостаточно времени для этого - больше года. Именно столько действует запрет на полеты из РФ в Египет. С ноября 2015 года власти нашего государства приняли решение запретить регулярное авиационное сообщение со "страной пирамид", так как усомнились в эффективности систем безопасности, что имеются в египетских воздушных гаванях.Недавно стало известно о переговорах президентов РФ и Египта, в ходе которых они высказали взаимный интерес восстановлению авиасообщения. Какие-либо другие детали переговоров не раскрывались, поэтому о конкретных сроках в этом контексте говорить не приходится.Сейчас можно апеллировать лишь к неофициальным доводам. Ожидается, что власти нашей страны смогут одобрить восстановление авиационного сообщения между Россией и Египтом в первом квартале 2017 года. Произойдет, впрочем, это только после того, как египтяне устранят все огрехи в системах безопасности своих аэропортов. На сегодняшний день работа в этом направлении выполнена на 80 процентов.Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту российского лайнера, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне. В процессе следствия было установлено, что на борту воздушного судна один из сотрудников египетского аэропорта пронес самодельное взрывное устройство, которое сработало через несколько минут после взлета. Ответственность за эту атаку взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

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