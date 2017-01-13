Авторизация
 
  • 17:09 – Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании 
  • 17:09 – Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки "Лицей" 
  • 17:09 – Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий 
  • 17:03 – Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку 


В США дизайнер превратил небоскреб в патриотическое эскимо

Компания Longchamp (Франция) представила ограниченную коллекцию эксклюзивных сумок из натуральной кожи, созданную дизайнером из США Джереми Скоттом (Jeremy Scott). Представитель торговой марки уточнил, что вдохновением модельеру послужил небоскреб Empire State Building.

В США дизайнер превратил небоскреб в патриотическое эскимо


Французская кожгалантерейная компания Longchamp представила мировой общественности лимитированную эксклюзивную коллекцию сумок, которая создана американским дизайнером Джереми Скоттом (Jeremy Scott). По уточнённым данным, источником глубокого вдохновения модельера стали видео- и фотоматериалы нью-йоркского небоскреба Empire State Building.

Оформленный принт в виде оригинального мороженого «эскимо» был официально утверждён в трёхцветной гамме американского флага при оформлении изделий. Компания была основана в Париже в 1948 году Жанном Кассегреном. Он начал свой бизнес продажей табака и курительных принадлежностей, но затем перешёл в сегмент кожгалантерейных изделий, начав производить аксессуары и изделия из натуральной кожи, включая элементы отделки мужской и женской одежды и обуви.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169504-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 702
  • 0
Трамп «жестко опустил» администрацию Обамы: американцы в восторге от грандиозного скандала
  • 11:56
  • 989
  • 0
Биатлон мужчины спринт 5 января 2017: смотреть онлайн 4 этап Кубок мира 2016-2017
  • 15:36
  • 872
  • 0
Новороссия 5 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 05.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день
  • 15:46
  • 807
  • 0
Шерлок 4 сезон 2 серия смотреть онлайн 08.01.2017: Шерлок премьера Первого канала 8 января видео
  • 08:12
  • 787
  • 0
Психологи: Нарциссов можно определить по одному вопросу
  • 16:34
  • 775
  • 0
Новости шоу-бизнеса сегодня, 5 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 05.01.2017
  • 16:38
  • 766
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 747
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров