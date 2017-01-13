В США дизайнер превратил небоскреб в патриотическое эскимо

Французская кожгалантерейная компания Longchamp представила мировой общественности лимитированную эксклюзивную коллекцию сумок, которая создана американским дизайнером Джереми Скоттом (Jeremy Scott). По уточнённым данным, источником глубокого вдохновения модельера стали видео- и фотоматериалы нью-йоркского небоскреба Empire State Building.Оформленный принт в виде оригинального мороженого «эскимо» был официально утверждён в трёхцветной гамме американского флага при оформлении изделий. Компания была основана в Париже в 1948 году Жанном Кассегреном. Он начал свой бизнес продажей табака и курительных принадлежностей, но затем перешёл в сегмент кожгалантерейных изделий, начав производить аксессуары и изделия из натуральной кожи, включая элементы отделки мужской и женской одежды и обуви.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169504-news.html