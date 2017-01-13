В США дизайнер превратил небоскреб в патриотическое эскимо

Компания Longchamp (Франция) представила ограниченную коллекцию эксклюзивных сумок из натуральной кожи, созданную дизайнером из США Джереми Скоттом (Jeremy Scott). Представитель торговой марки уточнил, что вдохновением модельеру послужил небоскреб Empire State Building.
Французская кожгалантерейная компания Longchamp представила мировой общественности лимитированную эксклюзивную коллекцию сумок, которая создана американским дизайнером Джереми Скоттом (Jeremy Scott). По уточнённым данным, источником глубокого вдохновения модельера стали видео- и фотоматериалы нью-йоркского небоскреба Empire State Building.
Оформленный принт в виде оригинального мороженого «эскимо» был официально утверждён в трёхцветной гамме американского флага при оформлении изделий. Компания была основана в Париже в 1948 году Жанном Кассегреном. Он начал свой бизнес продажей табака и курительных принадлежностей, но затем перешёл в сегмент кожгалантерейных изделий, начав производить аксессуары и изделия из натуральной кожи, включая элементы отделки мужской и женской одежды и обуви.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169504-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.