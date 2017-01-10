Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение детей и их воспитательницы

В начале этого месяца случился пожар в частном дошкольном учреждении города Владивостока. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия быстро, но, к сожалению, детский сад к тому времени уже практически полностью сгорел.Прапорщик Алексей Пузанов в тот день был выходной и просто шел мимо места, где разгоралось пламя. Как обычно бывает в таких случаях, вокруг здания собралась толпа зевак, готовых снимать трагедию на свои мобильники. Но сотрудник ФСБ не стал терять время зря, а пришел на помощь воспитателю и шестерым малышам, оказавшимся в огненном плену. Педагог передавала малышей по очереди в руки спасителю, а когда все они уже были в безопасности, Пузанов и его подоспевший брат, используя лестницу, извлекли из окна задыхавшуюся от дыма и уже терявшую сознание воспитательницу. Как только они закончили эвакуацию - рухнула крыша. Так как пострадавшие были легко одеты, будучи неготовыми к таким событиям, они дожидались сотрудников МЧС в автомобиле Алексея Пузанова, который покинул место происшествия только после того, как детей забрали.Вчера, 9 января, в процессе собрания начальник пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Николай Гусев высказал благодарность подчинённому за его смелый поступок и торжественно вручил в подарок именные часы.

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