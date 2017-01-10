Скончался экс-президент ФРГ Роман Херцог

В настоящее время тонные сведения о причинах смерти бывшего политика обнародованы не были. Родственники Херцога отметили, что его похороны пройдут завтра на центральном кладбище Берлина. Бывший президент ФРГ скончался в возрасте 82 лет. Он был главой государства с 1994 по 199 год.

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