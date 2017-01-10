Янукович-младший решил начать совместный бизнес с моделью Playboy

Александр Янукович решил построить объекты недвижимости в Черногории. По предварительным данным, он готов инвестировать около тринадцати миллионов евро. В качестве его бизнес-партнера выступит модель Playboy Сорая Вучелич, которая владеет фирмой по продаже недвижимости. Именно ее компания готова выступить посредником при продаже построенных квартир.Известно, что встреча Януковича-младшего с Сораей произошла еще летом пришлого года. Они познакомились в Черногории благодаря общим друзьям. Именно тогда они поделились своими профессиональными планами и договорились о сотрудничестве.

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