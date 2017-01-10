Гонконгский грипп: признаки, симптомы гриппа, как лечить вирус

С наступлением 2017 года в Россию планомерно входит еще эпидемия гонконгского гриппа. Медики ожидают, что пиковые ее значения можно будет наблюдать в середине января, то есть через пять дней. Впрочем, сейчас ситуация пока более-менее стабильна.Впрочем, сразу из нескольких регионов нашей страны поступают тревожные сообщения о том, что именно гонконгский грипп поражает организм людей. Например, только в Тульской области подобный недуг обнаружен у девяти местных жителей. В свою очередь в Самарской области из-за эпидемии гриппа было принято решение на два дня продлить зимние каникулы у школьников. Дети пойдут в образовательные учреждения 11 января. После этого станет понятно, имеется ли необходимость закрывать школы на карантин. Этот тезис относится и к детским садам.Опасность гриппа в том, что он может вызвать осложнения. Симптомы - высокая температура тела и кашель, реже - насморк, боль в горле, мышцах, головная боль. В некоторых случаях наблюдаются симптомы желудочно-кишечных расстройств.Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют часто мыть руки с мылом, пользоваться дезинфицирующими салфетками, регулярно протирать столы, дверные ручки и т.п. Не общаться с заболевшими и по возможности не ходить в общественные места.Заболевшим врачи советуют не ходить на работу, обратиться за медицинской помощью, соблюдать постельный режим, пить как можно больше жидкости, часто проветривать помещения.

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