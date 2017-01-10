Когда откроют Египет: новости сегодня, 10 января, о возобновлении полетов

Египет все еще остается закрытым для российских туристов по той причине, что уровень обеспечения безопасности в местных аэропортах остается на достаточно низком уровне.Остается лишь немного подождать. Ожидается, что в начале текущего года данный вопрос будет разрешен. В качестве более конкретного временного отрезка называется первый квартал 2017-го. Но что-то более конкретное сказать сейчас нельзя. Слишком уж много различных моментов, не позволяющих надеяться на скорейшее восстановление авиационного сообщения между странами.Тем временем, Всемирная туристская организация рекомендует всем государствам, ранее наложившим запрет на полеты в Египет, "немедленно" снять его, поскольку "эти ограничения еще больше "увеличивают страдания страны, пережившей террористический акт".Подсчитано, что после крушения российского самолета на Синайском полуострове в октябре 2015 года, количество туристов в Египет в 2016 году понизилось на 50 процентов, если сравнивать этот показатель с предыдущим годом. Падение туристического потока в основном связано с отсутствием российских туристов на курортах страны - на 64,5 процентных пункта.В заключении лишь уточним, что власти нашей страны вынуждено приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ. Погибшими стали более 200 человек, что стало самой массовой гибелью россиян в авиационных происшествиях с момента распада СССР.

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