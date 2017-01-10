В Москве задержали сотрудника "Почты России" за кражу телефонов из посылок

Москве задержали сотрудника «Почты России» за кражу телефонов из посылок. В деревне Шарапова один из работников почтового отделения решил прикарманить три новых мобильных телефона.
Вор задержан в начале 2017 года. Все три смартфона было обнаружено в рюкзаке мужчины. Работник безопасности почты сообщил в полицию, что заметил на камерах видеонаблюдения кражу. Вор вытаскивает из почтовых коробок телефоны, после чего кладёт их себе в рюкзак. Следственные действия продолжаются, обстоятельства устанавливаются. Известно, что мужчине грозит тюремное заключение.
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