В Москве задержали сотрудника "Почты России" за кражу телефонов из посылок

Вор задержан в начале 2017 года. Все три смартфона было обнаружено в рюкзаке мужчины. Работник безопасности почты сообщил в полицию, что заметил на камерах видеонаблюдения кражу. Вор вытаскивает из почтовых коробок телефоны, после чего кладёт их себе в рюкзак.Следственные действия продолжаются, обстоятельства устанавливаются. Известно, что мужчине грозит тюремное заключение.

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