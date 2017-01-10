Пенсии 2017: последние новости о индексации для военных, что будет с повышением работающим и неработающим, когда

Индексация пенсий в России остается ключевой темой после того, как наступил 2017 год. Пенсионеры хотят знать, когда и в каких пропорциях будет произведено повышение пенсионных выплат, что особенно актуально в условиях кризиса.Из приятных моментов можно выделить то обстоятельство, что в текущем году в страну вернется привычный процесс повышения пенсий с помощью регулярных индексаций. Сразу же подчеркнем, что работающие пенсионеры в 2017 году не смогут рассчитывать на индексацию своих пенсий. Она будет затрагивать только лишь граждан пенсионного возраста, которые уже отказались от официального трудоустройства, а также инвалидов и другие слои населения, которые получают от государства поддержку в виде пенсий.Сайт N4k.Ru продолжает посвящать пенсионеров и всех интересующихся этой тематикой людей в подробности того, каким образом в России будет видоизменяться пенсионная система, особенно в контексте крайне туманных перспектив развития отечественной экономики.Средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13,6 тысячи рублей. По словам председателя правления Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям по старости составит 4823 рублей. Глава ПФР добавил, что с 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров и фиксированную выплату к ним увеличат на уровень инфляции за 2016 год. В бюджете ПФР учтен прогнозный уровень инфляции - 5,8 процента.Как отметил Дроздов, с 1 апреля 2017 года социальные пенсии в России вырастут на 2,6 процента. Их повысят как работающим, так и неработающим пенсионерам. "В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8803 рублей или 103,1 процента к прожиточному минимуму пенсионера. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составит 13349 рублей", - объявил Дроздов.Председатель правления ПФР подчеркнул, что в 2017 году в России не будет пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Всем неработающим пенсионерам будут выдавать социальную доплату к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания.Правительство РФ вернется к индексации пенсий на уровне существующей инфляции в 2017 году, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев в интервью федеральным телеканалам. Ранее во втором полугодии 2016 года пенсионерам заменили индексацию на единовременную выплату в пять тысяч рублей. Пенсионеры получат ее в январе 2017 года. "Никаких заморозок нет, все разморожено. Деньги на эти цели запланированы, деньги есть", - заметил Медведев. Новую индексацию пенсий проведут в первом квартале 2017 года на 5,8 процента, рассказал Медведев. По словам премьер-министра, это несколько выше, чем прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2016 года, которая может составить 5,5 процента.В течение будущего года на выплату пенсий потратят семь триллионов рублей. Дмитрий Медведев пресек спекуляции на тему индексации пенсий. Он пообещал, что все пенсионеры получат все причитающиеся деньги.Примечательно выделить тот факт, что в России проживают 43 миллиона пенсионеров. Ранее Госдума сохранила нынешние тарифы страховых взносов на пенсионное страхование до 2019 года. Тарифы сохранятся в размере 22-х процентов в пределах установленной величины базы и 10 процентов сверх предельной границы.Огромной прослойкой среди пенсионеров являются военные пенсионеры, которые как и остальные хотят знать подробности о грядущих изменениях в плане индексации, либо сокращения пенсионного обеспечения. Ежили опираться на свежие комментарии со стороны властей, то становится понятно, что в 2017 году военные пенсии будут хорошо индексироваться. В этом смысле экономический кризис не должен сказаться на финансовом положении данной категории пенсионеров.Впрочем, с уверенностью рассуждать о параметрах предстоящих индексаций - не приходится. Дело в том, что события последних месяцев четко дают понять, что прогнозировать что-то конкретное - невероятно трудное занятие. Патриотизм, долг перед Родиной, честь офицера - понятия позитивные, но бытие определяет сознание. Любого бывшего военного в наши времена волнует вопрос: "Будет ли увеличена военная пенсия с 1 января 2017 года?" Ведь не все ушли в запас в генеральском звании, успев сколотить солидное состояние и вечный бизнес. Много тех, кто честно рисковал жизнью, терял здоровье, не занимался коррупцией и откровенной продажей оружия боевикам. Попавшим из мира армии в гражданскую реальность приходится трудно, что подтверждается объективными моментами.Ближайшее прогнозируемое повышение ожидалось в октябре 2016 года и оно должно было составить четыре процента. Теперь же понятно, что оно точно будет в 2017 году. Самый плачевный прогноз - 2 процента. Ведь эта цифра заложена законом. Если учесть стремительную инфляцию, то даже повышение на 7-8 процентов не станет хорошим довеском. Вместе с этим военным пенсионерам не нужно забывать о единовременной выплате к пенсии, которая произойдет в январе следующего года и затронет всех пенсионеров, а не только военных.Если же говорить более конкретно о военных пенсионерах, то их пенсии индексируются, однако повышаются не слишком активно. Вообще говоря, пенсии для бывших работников силовых структур и военных в РФ низкими назвать трудно: средний размер военной пенсии в 2016 году составил порядка 21 000 рублей. В то же время величина средней пенсионной выплаты по стране у гражданских пенсионеров, как было зафиксировано в августе 2016 года, составила 12 423 рубля, а в 2017 году ожидается около 13 700.

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