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"Столото": результаты последнего тиража на официальном сайте "Гослото", кто выиграл миллиард рублей в новогоднюю ночь, проверить билет

"Столото": результаты последнего тиража на официальном сайте "Гослото", кто выиграл миллиард рублей в новогоднюю ночь, проверить билет
В конце 2016 года новогодняя ночь оказалась особенной, так как россияне с нетерпением ожидали колоссального розыгрыша в лотереи "Столото", где организаторы пообещали разыграть целый миллиард рублей. Свое слово они сдержали в полной мере.

Недавно сообщалось о том, что компания "Гослото" подготовила умопомрачительное новогоднее предложение для россиян: 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года организаторы лотереи впервые в России разыграют сразу 1 миллиард рублей в семи лотереях.

Розыгрыш сразу 4 лотерей от Столото прошел в прямом эфире на канале НТВ. И по итогам всем тиражей 31 декабря будут выплачены выигрыши общей суммой более 1 миллиарда рублей. После объявления итогов в России появилось 9 миллионеров, 44 обладателя загородных домов, 5 948 419 победителей. В "Гослото "4 из 20" суперприз разыгран не был - заветный миллиард не достался никому. Выигрышная комбинация в 1 поле - 20,2,10,4 и 2,16,9,17 во 2. Всего за тираж было выиграно свыше 280 тысяч рублей.

Как сообщается на портале "Столото", в новогоднем спецвыпуске розыгрыша "Гослото "6 из 45" некий нижегородец полностью угадал комбинацию из шести цифр и стал обладателем суперприза, который составил 54 462 613 рубля. При этом имя счастливчика не сообщается. Всего в этом розыгрыше одержали победу 554 333 участника.

Помимо всего прочего, в новогоднем тираже Русского лото было разыграно 44 загородных дома. Их обладателями стали жители Оренбургской, Ярославской, Тюменской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской, Тульской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Самарской, Астраханской, Челябинской, Омской, Кировской и Томской областей, а также Удмурдской Республики, Краснодарского края, Забайкальского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы.

Примечательно отметить, что миллиард рублей - это так много, что унести его с собой просто невозможно, ведь в купюрах по сто рублей он весит 9,3 тонны, а по пять тысяч рублей - 204 килограмма.


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