Какой сегодня праздник: 10 января отмечается несколько праздников, какой церковный праздник сегодня, 10.01.2017

Сегодняшний день, 10 января 2017 года, не является особенным в плане какого-то масштабного праздника в России. Тем не менее, несколько памятных дат, особенно в православном смысле, имеется. Также обратим внимание и на народный календарь.Очень интересный праздник отмечается сегодня, 10 января, в Японии, где чествуют "День номера 110". В свою очередь народный календарь указывает на то, что сегодня Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Ежели обратиться к православным праздникам, то здесь выделяется День памяти 20000 мучеников.Сегодня, 10 января, в Японии неофициально отмечается День номера 110 - номера, который написан на любой общественной телефонной будке и который известен каждому ребенку. Это номер экстренного звонка в полицию.9 000 000. Это примерное число звонков, которые каждый год принимает номер полицейской службы 110 - хяку-тобан. Подсчитано, что один звонок раздается примерно в три с половиной секунды, другими словами, каждый 14-й житель Японии набирает этот номер, сообщая о происшествии, надеясь на защиту и помощь полицейских профессионалов.Номер 110 начал работать в Японии в 1948 году, сначала в 8 крупных городах - Токио, Осаке, Киото, Кобе, Йокогаме, Кавасаки, Нагое и Фукуоке. В первое время было два номера: 110 и 1110, но с 1 июля 1954 года, в результате введения нового закона о полиции, повсеместно был принят один номер - 110.Сейчас номер 110 многоканальный, но в случае большого количества звонков автоответчик попросит вас подождать. Обычно не рекомендуют класть трубку и перезванивать, потому что в таком случае ваш звонок автоматически станет последним, и, следовательно, увеличится время до передачи важного сообщения и принятия спасательных мер. Кроме Японии экстренный номер 110 используется также в Китае и Германии. В Америке подобным номером служит 911, а в Англии - 999.В России единый номер вызова экстренных служб был введен в 2013 году.Народный праздник Домочадцев день, или Рождественский мясоед отмечается 10 января 2017 года (по старому стилю - 28 декабря). Дата события выпадает на период, когда православная церковь разрешает употреблять в пищу мясо после длительного Рождественского поста (правда, традиционный пост по средам и пятницам не отменяется).Название Домочадцев было получено потому, что все дела в этот день делались дружно, включая хлопоты по хозяйству и принятие еды.10 января продолжаются гуляния, святочные гадания.С этого дня начинается пора свадеб. Причина кроется в возможности приготовить хороший стол, так как в этот период обычно забивается скот, и свободе от домашних дел, поскольку все домочадцы помогают с работой.В Домочадцев день, согласно поверью, сбываются самые заветные семейные желания. Для этого накануне приходят на Красную горку (место сельских гуляний) и вбивают в землю кол. Утром всей семье необходимо завязать ленточки (куски ткани) на этом колу и загадать желание.Если в этот день не дует ветер и иней покрыл деревья, то год будет удачным и урожайным.Если сено в сарае покрылось инеем, то лето будет дождливым.Если кошка целый день спит, то скоро наступит тепло.Если собака на снег легла, а не в будке укрылась, то скоро закружит метель.Если снег пошел крупными пушистыми хлопьями – жди потепления.Если речная рыба начала бить хвостом и плескаться, то скоро закружит метель.Если в этот день метель кружит, то летом будет много дождей.Воробьи весело зачирикали под крышей, значит, скоро наступит потепление.Если в Домочадцев день соль отсыреет, то разразится ненастье.Если в этот праздник заговорить соль и посыпать ею блюда, то год в семье пройдет без ссор.Если белье плохо сохнет, то лен уродится.В январе 2017 года Православная Церковь отмечает множество праздников: Рождество Христово, Крещение Господне, День памяти святителя Василия Великого, Собор Пресвятой Богородицы и много других.Один из памятных дней в православном календаре - это День памяти 20000 мучениковВ начале 4 века император Максимиан начал разрушать христианские храмы, сжигать богослужебные книги и лишать всех христиан гражданских прав и должностей.В то время епископом города Никомидии был святой Кирилл, который тайно проповедовал христианскую веру среди сановников императора.Также во дворце жила языческая жрица Домна, которая прочла Деяния апостолов и Послания апостола Павла и заинтересовалась христианским учением. В отсутствие Максимиана Домна в сопровождении верного слуги, евнуха Индиса пришла к епископу Кириллу и приняла святое Крещение.Домна стала помогать людям, отдавала бедным свои драгоценности, а также пищу с царской трапезы.Однажды начальник евнухов, ведающий царским столом, узнал о тайных делах Домны и Индиса, и заточил их в темнице, где морил голодом. Но Ангел подкреплял Домну и Индиса и они не пострадали. Чтобы перестать жить с язычниками, Домна притворилась безумной и её изгнали из дворца.Некоторое время они с Индисом жили в девичьем монастыре у игуменьи Агафии, но вскоре игуменья постригла Домну под мужчину, дала ей мужскую одежду и та покинула монастырь.По возвращению в дворец Максимиан приказал разыскать жрицу и наказать виновных. Таким образом сестры монастыря были брошены в темницу на мучения и поругания.В праздник Рождества Христова 302 года в Никомидийской соборной церкви собралось около 20000 христиан. Максимилиан приказал христианам выйти из храма и поклониться идолам, пригрозив сжечь храм вместе с людьми. Никто из присутствующих в храме не согласился этого сделать и церковь сгорела в огне вместе со всеми молящимися в ней.Максимиан думал, что уничтожил всех христиан, но оказалось, что в городе есть есть много верующих людей. Он продолжал гонения на христиан и казнил их.Святая Домна сожалела о случившемся и плакала на пожарище, где умерли её сестры. На берегу реки она увидела рыбаков, которые достали из моря тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. После их погребения святая Домна ходила на их могилы и молилась им. Об этом узнал Максимиан и приказал отрубить ей голову. Вместе с Домной был казнен и святой мученик Евфимий.

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