Гороскоп на сегодня, 10 января 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 10.01.2017

Гороскоп на сегодняшний день, 10 января, сообщает о следующих событиях из жизни знаков Зодиака: Водолеи будут наслаждаться жизнелюбием и способностью энергично решать все поставленные задачи. В свою очередь у Дев получится отличный день для собраний, обсуждений и переговоров. А вот Тельцы рискую потратить сегодня несколько больше денег, чем планировали.Сегодняшний день можно использовать для посещения разного рода организаций. Звезды сулят успехах в делах, которые раньше откладывались по целому комплексу причин.Во вторник Телец рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки.Обычный вторник. Без особых новостей, взлётов или падений - день как день. Но вам такого и надо, чтобы спокойно собраться с мыслями, настроиться, подумать и начать активно трудиться.Ракам не помешает навести больше порядка в мыслях и чувствах, отсеять информационную и эмоциональную шелуху, положить конец или поставить границы колебаниям, подозрениям, избыточным мечтам, непродуктивному общению.Во вторник Льву стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам.Отличный день для собраний, встреч, переговоров и обсуждений. Стройте планы, обсуждайте с коллегами свои идеи, кстати, с начальством или тоже полезно делиться. А ещё вторник - это прекрасный момент для старта нового проекта. Так что вперёд, действуйте!Для Весов этот день может ознаменоваться окончанием учебного или коммуникационного цикла. Накопленные знания, созданный информационный массив нуждаются в систематизации, ситуация требует свернуть широкий поиск, отбросить второстепенное и заняться главным.Во вторник Скорпион сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих.Близкие заставят ваши сердца постучать в учащенном темпе. Причин тому множество, от разрядившегося мобильного телефона ненаглядного школьника, загулявшегося где-то допоздна, до воплей «Все пропало, шеф!» от любимого супруга.Козерогам день позволяет окончательно прояснить индивидуальные цели, расставить акценты, отсечь информационный «мусор». Не стоит спешить с заявлениями, просьбами, отправкой писем, открытием учебного или информационного цикла, запуском нового проекта, личного сайта.Во вторник энергичность и жизнелюбие Водолея расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Водолею же во вторник это утверждение неприменимо!Всё должно идти так, как вы привыкли. Четко по плану без всяких всплесков и потрясений. Только такой вариант будет для консервативных Рыб понятным и приемлемым. Поэтому воздушный знак изо всех сил будет стараться избегать резких поворотов, и делать всё так, как обычно.

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