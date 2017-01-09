Число умерших в 2016 году знаменитостей не столь велико, как ожидалось

Количество знаменитостей, ушедших из жизни в 2016 году, не столь велико, как рассказывают многочисленные СМИ. Ученые из лаборатории MIT Media Lab Массачусетского технологического института установили, что в минувшем году скончалось меньше звезд, чем ожидалось.
В конце 2016 года многие СМИ написали о том, что последние 12 месяцев оказались едва ли не рекордными по числу смертей знаменитых людей. И, хотя прошлый год действительно забрал у поклонников многих выдающихся деятелей, ученые уверены, что на самом деле за вышеуказанный период умерло меньше звезд, чем ожидалось исходя из тенденции, наблюдаемой с начала 2000-х. При определении количества смертей использовались материалы из Википедии. Звездой признавались те, статьи о ком на сервисе представлены на 20 или более языках. Смертность среди них оказалась меньше изначально прогнозируемой.
Впрочем, отметили эксперты, если говорить о "суперзвездах", то есть о тех, статьи о ком имеются на 50 языках, то 2016 год действительно оказался "насыщенным", потому что из жизни ушли 16 деятелей такого масштаба, хотя в 2015 году показатель составлял 9 человек. Повышение смертности среди представителей культуры ученые объясняют тем, что с каждым годом число пожилых знаменитостей возрастает.
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