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Жительница Новокузнецка встретила свой 112 день рождения

Жительница Новокузнецка встретила свой 112 день рождения. Женщина родилась девятого января далекого 1905 года.

Жительница Новокузнецка встретила свой 112 день рождения


Евдокия Тимофеевна Третейкина заслужено признана старейшей жительницей Кемеровской области. Сама женщина родом из Белоруссии. В военные годы она вышла замуж за местного фельдшера, который в одиночку воспитывал троих детей. Когда их младший сын получил направление в Новокузнецк, то родители поехали за ним.

На протяжении двадцати лет женщина работала санитаркой. В свое время, ее добросовестный труд был отмечен множеством наград и грамот. Сейчас Евдокию Тимофеевну окружает огромное семейство – семь правнуков и восемь праправнуков. По их словам, еще недавно бабушка самостоятельно гуляла по городу и поднималась на пятый этаж.

Примечательно, что секрет долголетия женщины довольно прост - физическая активность, здоровая пища и обязательное соблюдение постов.


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