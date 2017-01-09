Жительница Новокузнецка встретила свой 112 день рождения

Евдокия Тимофеевна Третейкина заслужено признана старейшей жительницей Кемеровской области. Сама женщина родом из Белоруссии. В военные годы она вышла замуж за местного фельдшера, который в одиночку воспитывал троих детей. Когда их младший сын получил направление в Новокузнецк, то родители поехали за ним.На протяжении двадцати лет женщина работала санитаркой. В свое время, ее добросовестный труд был отмечен множеством наград и грамот. Сейчас Евдокию Тимофеевну окружает огромное семейство – семь правнуков и восемь праправнуков. По их словам, еще недавно бабушка самостоятельно гуляла по городу и поднималась на пятый этаж.Примечательно, что секрет долголетия женщины довольно прост - физическая активность, здоровая пища и обязательное соблюдение постов.

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