Под Волгоградом мужчина поджег магазин, где ему отказали дать продукты в долг

Житель Волгоградской области намеренно поджег продовольственный магазин из-за отказа работников торговой точки дать продукты в долг. Сведения подтверждает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Урюпинском районе области 27-летний гражданин поджег местный продуктовый магазин. Как рассказали сотрудники точки в официальном заявлении, 8 января в районе 18:30 неизвестный пришел в магазин и попросил дать продуктов ему в долг. На такую просьбу продавцы ответили отказом. В итоге злоумышленник разлил на пол заведения неустановленную пока легковоспламеняющуюся жидкость, а затем поджег ее. Вследствие пожара выгорела третья часть здания, но сумма ущерба все еще не установлена. Во время случившегося в магазине вела съемку камера, которая помогла установить личность поджигателя. Сотрудники МВД задержали 27-летнего парня, после чего возбудили уголовное делопроизводство по статье за повреждение имущества. Сейчас осуществляется выяснение обстоятельств инцидента, но свою вину гражданин признал.
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