Twitter закроет сервис Vine с 17 января 2017 года

Учредители Twitter сообщили о завершении работы приложения Vine. Сервис по созданию коротких видеороликов просуществует до 17 января 2017 года, после чего будет закрыт.
Создатели социальной сети Twitter официально заявили о прекращении работы службы Vine. Поклонники этого приложения сочли недавние слухи об этом розыгрышем, но подлинность информации подтвердилась.
О причинах такого решения руководство соцсети не сообщает, однако бытует мнение, что приложение стало нерентабельным, поэтому содержать в штате программистов, развивающих Vine, стало экономически невыгодно. Уточняется, что короткие видеоролики останутся в открытом доступе, и их можно будет просматривать в любое время. Вот только возможности выкладывать новые клипы уже не будет.
Все же пользователям Twitter не стоит расстраиваться, ведь, по неофициальным данным, к выходу готовится новое мобильное приложение под названием Vine Camera. Не исключено, что оно будет наделено теми же функциями, что и Vine.
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