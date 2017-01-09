Twitter закроет сервис Vine с 17 января 2017 года

Создатели социальной сети Twitter официально заявили о прекращении работы службы Vine. Поклонники этого приложения сочли недавние слухи об этом розыгрышем, но подлинность информации подтвердилась.О причинах такого решения руководство соцсети не сообщает, однако бытует мнение, что приложение стало нерентабельным, поэтому содержать в штате программистов, развивающих Vine, стало экономически невыгодно. Уточняется, что короткие видеоролики останутся в открытом доступе, и их можно будет просматривать в любое время. Вот только возможности выкладывать новые клипы уже не будет.Все же пользователям Twitter не стоит расстраиваться, ведь, по неофициальным данным, к выходу готовится новое мобильное приложение под названием Vine Camera. Не исключено, что оно будет наделено теми же функциями, что и Vine.

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