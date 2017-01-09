Елена Проклова развелась с мужем из-за отсутствия сексуальности

Артистка театра и кино Елена Проклова развелась с Андреем Тришиным еще в прошлом году. В ток-шоу «Прямой эфир» звезда решила поведать подробности своей личной драмы. Оказалось, супруги расстались из-за отсутствия в отношениях сексуальности.
Поклонники Елены Прокловой помнят развод своей любимицы с российским бизнесменом Андреем Тришиным. Тогда звезда не афишировала причины расставания. Она решила это сделать совсем недавно, в рамках участия в проекте «Прямой эфир».
По словам Прокловой, несмотря на привлекательность экс-супруга как мужчины, романтики и сексуальности в их семейной жизни все же не было. Актриса сочла себя непривлекательной для супруга, и подарила ему свободу. Несмотря на то, что пара больше не связана официальными узами, экс-чета продолжает жить под одной крышей. Тришин объясняет это тем, что хоть перед государством они больше не семья, однако имел место факт венчания, и вера в бога не дает ему покинуть дом.
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