Елена Проклова развелась с мужем из-за отсутствия сексуальности

Поклонники Елены Прокловой помнят развод своей любимицы с российским бизнесменом Андреем Тришиным. Тогда звезда не афишировала причины расставания. Она решила это сделать совсем недавно, в рамках участия в проекте «Прямой эфир».По словам Прокловой, несмотря на привлекательность экс-супруга как мужчины, романтики и сексуальности в их семейной жизни все же не было. Актриса сочла себя непривлекательной для супруга, и подарила ему свободу. Несмотря на то, что пара больше не связана официальными узами, экс-чета продолжает жить под одной крышей. Тришин объясняет это тем, что хоть перед государством они больше не семья, однако имел место факт венчания, и вера в бога не дает ему покинуть дом.

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