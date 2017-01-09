Евгений Гришковец раскритиковал новый фильм Кравчука «Викинг»

Драматург и актер 49-летний Евгений Гришковец в своем онлайн-дневнике подверг критике новый фильм с Данилой Козловским «Викинг» режиссера Андрея Кравчука. Он назвал худшей покупкой этого года, купленный билет на киносеанс.
«Викинг – это не просто плохое кино, это позор. Я надеюсь, что прокатчикам в других странах не придет в голову его показать. Картина показывает страну-создателя как вторичную», - прокомментировал Гришковец.
С его слов, в «Викинге» не соблюдена историческая достоверность, неточностей больше, чем в «Звездных войнах» или истории о хоббите. Такие фильмы заставляют потерять доверие к российскому кинематографу и ставят крест на актерской карьере.
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