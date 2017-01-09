Жителя Петербурга будут судить за купленный на фальшивые деньги смартфон

Обвинительное заключение по делу о сбыте фальшивых денег было утверждено прокуратурой Василеостровского района Санкт-Петербурга. По данным следствия, мужчина оплатил покупку смартфона фальшивыми деньгами в размере 49 тысяч рублей.
По предоставленным горпрокуратурой данным, благодаря следствию правоохранителям удалось выяснить, что деньги, а именно десять пятитысячных купюр, были распечатаны с помощью струйного принтера. Владелец девайса, который в мае минувшего года продал его, не сразу обнаружил подделку, однако на сегодняшний день покупатель был задержан полицией, и теперь дело злоумышленника направлено в Василеостровский районный суд.
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