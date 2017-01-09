Жителя Петербурга будут судить за купленный на фальшивые деньги смартфон

По предоставленным горпрокуратурой данным, благодаря следствию правоохранителям удалось выяснить, что деньги, а именно десять пятитысячных купюр, были распечатаны с помощью струйного принтера. Владелец девайса, который в мае минувшего года продал его, не сразу обнаружил подделку, однако на сегодняшний день покупатель был задержан полицией, и теперь дело злоумышленника направлено в Василеостровский районный суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168096-news.html