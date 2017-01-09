Пенсии 2017, последние новости о индексации: что ждет россиян

С наступлением 2017 года интерес к пенсионной тематики со стороны граждан России возрос. В этом контексте очень уместны свежие комментарии от представителей Пенсионного фонда о том, что ждет россиян в обозримой перспективе.Безусловно, наступивший год не только порадует российских пенсионеров возвращением процесса индексации, но еще и подготовит к неожиданным проявлениям. Проще говоря, россиянам нужно осознавать, что экономический кризис, который в значительной мере сказалась на их материальном состоянии в ушедшем году, не позволит расслабиться и в наступившем.Новый 2017 год, как уже было отмечено выше, принесет российским пенсионерам такую привычную деталь, как индексация пенсий. От нее, к слову сказать, власти отказались в сентябре 2016-го, посчитав, что данная мера позволит снизить нагрузку на бюджет в социальном плане. Таким образом, страховые пенсии будут повышаться по инфляции, тогда как государственные пенсии, в том числе социальные, будут прибавлять с учетом роста прожиточного минимума.Уже сейчас доподлинно известно, что с февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров подрастут на 5,8 процентных пунктов. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла - до 78,58 рубля (в 2016 году - 74,27 рубля).В свою очередь пенсии по государственному обеспечению, в том числе и социальные, с 1 апреля будут проиндексированы на 2,6 процента. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.Работающим пенсионерам также следует рассчитывать на прибавку. У них вырастут страховые пенсии. Это случится в августе 2017 года, когда максимальная прибавка составит 223 рубля.

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