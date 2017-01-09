В Таиланде изнасиловали и ограбили туристку из России

Сообщается, что 27-летний мужчина обратился к российской туристке на мотоцикле и рассказал, как стал жертвой наводнения. Женщина прониклась к нему состраданием и предложила подвезти. Когда они оказались на безлюдном участке дороге, таец напал на нее, отобрал все ценное, изнасиловал и скрылся.Женщина обратилась за помощью в полицию. Злоумышленника опознали по краденым вещам и приметам, которые запомнила жертва. Была проведена экспертиза, результаты которой еще не готовы.Напомним, на прошлой неделе в Таиланде из-за сильных дождей произошло наводнение, 21 человек погиб.

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