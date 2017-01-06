Воронеж ожидает масштабная реконструкция транспортной развязки

По словам представителей местной мэрии, реконструкция произойдет в районе улиц Антонова-Овсеенко. Именно там будут вестись работа по трансформации съезда с трассы. В результате, двигаясь со стороны Семилук, можно будет свернуть в направлении Северного микрорайона, миновав светофор на улице 9 Января. Учитывая то, что при ремонтных работах часть дороги будет заграждена, власти заранее предупреждают автомобилистов о грядущих пробках.По предварительным данным, неудобства жителям и гостям Воронежа придется испытывать до 3 июля этого года. А пока все желающие могут воспользоваться схемой временного проезда, что опубликована на сайте мэрии города.

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