Воронеж ожидает масштабная реконструкция транспортной развязки. Ремонтные работы стартуют сразу после праздников – 11 января и продлятся около шести месяцев.
По словам представителей местной мэрии, реконструкция произойдет в районе улиц Антонова-Овсеенко. Именно там будут вестись работа по трансформации съезда с трассы. В результате, двигаясь со стороны Семилук, можно будет свернуть в направлении Северного микрорайона, миновав светофор на улице 9 Января. Учитывая то, что при ремонтных работах часть дороги будет заграждена, власти заранее предупреждают автомобилистов о грядущих пробках.
По предварительным данным, неудобства жителям и гостям Воронежа придется испытывать до 3 июля этого года. А пока все желающие могут воспользоваться схемой временного проезда, что опубликована на сайте мэрии города.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166953-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.