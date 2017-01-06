Названа дата первого концерта группы Ленинград в этом году

Соответствующая афиша с фото фронтмена Сергея Шнурова появилась в Instagram. Первый концерт будет посвящен 20-летию группы, которое она отмечает в 2017 году. Также в феврале месяце Сергей Шнуров покажет свою выставку картин в Санкт-Петербурге. Дата открытия пока не сообщается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166952-news.html