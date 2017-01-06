Названа дата первого концерта группы Ленинград в этом году

В сети появились данные о первом концерте группы Ленинград в этом году в Российской Федерации. Дебютирует команда 7 марта в Санкт-Петербурге.
Соответствующая афиша с фото фронтмена Сергея Шнурова появилась в Instagram. Первый концерт будет посвящен 20-летию группы, которое она отмечает в 2017 году. Также в феврале месяце Сергей Шнуров покажет свою выставку картин в Санкт-Петербурге. Дата открытия пока не сообщается.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166952-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.