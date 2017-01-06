Сочельник 2017: как праздновать, что можно и нельзя делать, традиции праздника и приметы

Празднование Рождественского Сочельника всегда выпадает на ночь, предшествующую торжеству Рождества Христова. Сам праздник означает навечерие Рождества и напрямую связан с окончанием строгого Поста.Какого числа мы будем отмечать Рождественский Сочельник в 2017 году? Празднование ночи, предшествующей основному торжеству, всегда выпадает на 6 января. В этот замечательный морозный день православные верующие готовятся к празднованию знаменательной даты, которая положила начало жизни Христа и его благих дел.Сочельник - самый строгий день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать только сочиво - но лишь после появления на небе первой звезды, по легенде ознаменовавшей рождение Христа.Традиция есть сочиво накануне Рождества родилась в память о Данииле и трех отроках, которые, согласно Евангелию, "питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы".Поздним вечером за столом собиралась вся семья - и начиналась "вечеря". Обычно застолье проходило в родительском доме, ведь сочельник – семейный праздник.На ужине принято появляться в праздничной одежде. Считается, что нельзя встречать Рождество в черном.Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена - в память о яслях, в которых родился Иисус. Соломой обвязывали и стволы деревьев в садах - чтобы лучше росли в новом году.Сочельник предполагает за собой выполнение некоторых основ, касающихся употребления пищи. До начала празднования Рождества в православии длятся правила Рождественского Поста. В день, предшествующий основному торжеству, запрещено вкушать любую пищу. Приступать к трапезе можно лишь тогда, когда в ночь Рождественского Сочельника на Небосводе появляется первая звезда, которая означает скорое рождение Христа.Когда на ночном небе появится яркая звезда и наступит Рождественский Сочельник 2016, блюда на стол выставляются самые разнообразные. Верующие предпочитают готовить праздничные блюда из рыбы, мяса, овощей и разнообразных фруктов. В качестве напитков разрешается пить компот, морсы, взрослые люди могут пригубить освященный Кагор.После празднования Рождественского Сочельника православные приступают к встрече светлого Рождества.В Сочельник наша душа готовится к рождению Иисуса. В этот день нельзя сквернословить, ругаться, ссориться. Также желательно постараться воздержаться от домашней работы, постарайтесь ничего не стирать, не убирать в доме. Если есть возможность, еду приготовьте заранее, 5 января. В Сочельник нужно придерживаться строгого поста.Нельзя употреблять пищу до окончания Литургии. После окончания службы все священники выходят из алтаря и идут к иконе Рождества Христова. Впереди этой процессии идет священнослужитель со свечей, которая и символизирует первую звезду. Поэтому, выйдя с храма, человек может спокойно кушать постную еду. Если же вы не ходили на службу, то ориентируйтесь примерно на 13-15 часов дня. Именно в это время в большинстве храмов заканчивается Литургия. Алкоголь в этот день пить нельзя.6 января каждый верующий непременно должен пойти в церковь и причаститься. Готовясь к рождению Иисуса, необходимо непременно очистить свое сердце, а это может сделать только таинство исповеди.Чтобы подготовиться к причастию, человек должен поститься. Если вы не соблюдали Рождественский пост, то постарайтесь придерживаться его хотя бы несколько дней накануне Сочельника.Церковь приветствует, когда человек посещает вечерню и Литургию 6 января, однако это во многом зависит от того, есть ли у человека время и возможность отстоять службу полностью.В эти праздничные дни необходимо уделить особое внимание своим мыслям, не ругаться, не спорить, не сквернословить.На праздник на стол с белой скатертью ставили восковую свечу и зажигали ее со словами: Гори, свеча, праведное солнце, свети душечкам в раю и нам, живым, грей землю-матушку, нашу скотинку, наши нивы. Если огонек горит весело, значит, год будет благополучным и урожайным, если моргает и трепещет придется затянуть пояса потуже.Вечером смотрели в окошко: если ночь ясная и звездная лето будет щедро на урожай ягод, а год будет хорош для приплода домашнего скота.Если перед сочельником разыгралась метель пчелы будут хорошо роиться.

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