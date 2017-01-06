Десять человек госпитализированы в Москве в самую холодную ночь зимы

Десяток человек находятся в больнице из-за обморожения, с разными характерами и степенями травм, а один из-за переохлаждения. Из центра Москвы четыре человека, с запада два, с севера тоже два пострадавших от холодной зимы. На ВАО И СЗАО по одному потерпевшему. Прошедшая ночь названа экспертами как самая холодная с начала зимы.Среди госпитализированных людей есть 12-летний ребёнок. У девочки врачи диагностировали обморожение пальцев.

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