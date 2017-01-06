В Омской области в заброшенном доме нашли мертвую женщину

В селе Карповка Таврического района произошло убийство. Перед новогодними праздниками была убита женщина, которую нашли только после Нового года. Тело обнаружил хозяин дома в Омской области, который приехал за вещами.Был задержан 45-летний мужчина, как подозреваемый. Представители полиции рассказали, что 27 декабря прошлого 2016 года подозреваемый совершил звонок на телефон убитой, и пригласил к себе в кочегарку. Мужчина был в алкогольном опьянении, и у них с потерпевшей возникла ссора, в результате чего подозреваемый задушил знакомую. Ранее омич уже был судим за убийство и разбой.Виновный бросил телефон в печь, чтобы сжечь, а тело отнёс в заброшенный дом, находившийся близко к месту убийства. Следствие продолжается, все обстоятельства устанавливаются.

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