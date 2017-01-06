Закрытая из-за тумана Керченская переправа возобновила работу

О возобновлении функционирования Керченской паромной переправы между портами Кавказ и Крым, которая была временно закрыта по причине условий плохой видимости из-за тумана, сообщили в республиканском главке МЧС. По поступившим сведениям, работа ведется по фактическим погодным условиям.
По причине атмосферного явления в виде скопления воды в воздухе, образованного мельчайшими частичками водяного пара, переправа дважды закрывалась 6 января, в результате чего около полутора часов паромы не могли выйти в рейсы. На территории крымского полуострова ожидаются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем, было объявлено штормовое предупреждение
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