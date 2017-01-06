В Перми разыскивают свидетелей убийства юноши

В Перми в ночь с первого на второе января был убит молодой человек Вячеслав М., тело которого обнаружили около автобусной остановки. На его теле – следы от многочисленных ударов, предположительно парня до смерти забили. Родственники погибшего просят откликнуться свидетелей инцидента или тех, кто знает какую-либо информацию, которая поможет следствию пролить свет на обстоятельства произошедшего.
Жестокая расправа над юношей произошла ночью на второе января предположительно с 00.30 до 3.00 часов. Его тело с многочисленными травмами было найдено около остановки у дома №49 по Бульвару Гагарина. Судя по характеру травм – его забили до смерти. По данному делу ведется следствие. Правоохранительные органы и родственники погибшего обращаются ко всем, кто мог стать невольным свидетелем конфликта или узнать любую важную информацию касательно произошедшего, а возможно, проезжая мимо указанной остановки в это время, регистратор автомобиля зафиксировал важные для следствия кадры, - позвонить в полицию.
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