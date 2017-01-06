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Сочельник сегодня, 6 января: традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы на ночь перед Рождеством 2017

Сочельник сегодня, 6 января: традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы на ночь перед Рождеством 2017
Православные христиане из тех церквей, что живут по юлианскому календарю, в том числе Русской православной церкви, встречают второй по важности церковный праздник - Рождество Христово. В отличие от западных христиан, которые отмечают Рождество 25 декабря - еще до наступления Нового года, православные празднуют это радостное событие 7 января.

Для христиан очень важным также является канун праздника Рождества - рождественский Сочельник, который отмечается вечером 6 января. В народной традиции Сочельник и ночь перед Рождеством связаны со множеством обрядов и поверий, в том числе с девичьими гаданиями.

Традиции проведения Сочельника

Сочельник получил свое название от слова «сочиво» - это сваренные на меду зерна пшеницы и других злаков. Дело в том, что в Сочельник - последний день Рождественского поста - до появления на небе первой звезды старались вообще ничего не есть. А вот когда на небе зажигалась первая вечерняя звезда (за нее традиционно принимали планету Венеру) можно было отведать сочиво, а потом, после всенощной и окончания поста уже как следует разговеться, в том числе мясными блюдами.

Сочиво начинали вкушать после исполнения рождественского песнопения «Волхвы со звездою путешествуют». Рождественский ужин проходил всегда очень торжественно, на стол традиционно ставили двенадцать блюд - по числу апостолов - учеников Христа, а в честь яслей, в которых по преданию родился Спаситель, было принято класть пучок сена.

Сочельник на Руси также называется Коляды (в честь старинной традиции в этот день ходить по домам с пением колядок - рождественских гимнов).

Сочельник: что нужно делать

6 января каждый верующий непременно должен пойти в церковь и причаститься. Готовясь к рождению Иисуса, необходимо непременно очистить свое сердце, а это может сделать только таинство исповеди.

Чтобы подготовиться к причастию, человек должен поститься. Если вы не соблюдали Рождественский пост, то постарайтесь придерживаться его хотя бы несколько дней накануне Сочельника.

Церковь приветствует, когда человек посещает вечерню и Литургию 6 января, однако это во многом зависит от того, есть ли у человека время и возможность отстоять службу полностью.

В эти праздничные дни необходимо уделить особое внимание своим мыслям, не ругаться, не спорить, не сквернословить.

Сочельник: что нельзя делать

В Сочельник наша душа готовится к рождению Иисуса. В этот день нельзя сквернословить, ругаться, ссориться. Также желательно постараться воздержаться от домашней работы, постарайтесь ничего не стирать, не убирать в доме. Если есть возможность, еду приготовьте заранее, 5 января.

В Сочельник нужно придерживаться строгого поста. Нельзя употреблять пищу до окончания Литургии. После окончания службы все священники выходят из алтаря и идут к иконе Рождества Христова. Впереди этой процессии идет священнослужитель со свечей, которая и символизирует первую звезду. Поэтому, выйдя с храма, человек может спокойно кушать постную еду.

Если же вы не ходили на службу, то ориентируйтесь примерно на 13-15 часов дня. Именно в это время в большинстве храмов заканчивается Литургия.

Алкоголь в этот день пить нельзя.

Приметы на Сочельник

На праздник на стол с белой скатертью ставили восковую свечу и зажигали ее со словами: Гори, свеча, праведное солнце, свети душечкам в раю и нам, живым, грей землю-матушку, нашу скотинку, наши нивы. Если огонек горит весело, значит, год будет благополучным и урожайным, если моргает и трепещет придется затянуть пояса потуже.

Вечером смотрели в окошко: если ночь ясная и звездная лето будет щедро на урожай ягод, а год будет хорош для приплода домашнего скота.

Если перед сочельником разыгралась метель пчелы будут хорошо роиться.


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