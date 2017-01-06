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Египет, новости сегодня, 6 января: когда страну откроют для российских туристов

Египет, новости сегодня, 6 января: когда страну откроют для российских туристов
Вопрос о том, когда Египет окажется вновь доступен для российских туристов, остается краеугольным, особенно для той существенной прослойки населения нашей страны, что предпочитает проводить холодную пору, ежели на нее выпадает отпуск, в жарких стран. В этом аспекте альтернатив Египту практически нет, чем и объясняется повышенный интерес к данной тематике.

Из последних новостей можно выделить тот аспект, что египетское направление, судя по всему, будет вновь доступно туристам из России в начале 2017 года. С наступлением нового года ситуация не прояснилась, поэтому опираться можно на предварительный временной отрезок в виде первого квартала 2017-го. Более точных сроков никто предоставить не может. В подобных условиях нервозность туристов зашкаливает, так как они не понимают, появится ли у них возможность отдохнуть на египетских курортах текущей зимой.

Египет долгое время отрицал прорехи в безопасности своих аэропортов, но осознав те потери, которые стране приходится нести из-за приостановки полетов из России, приступил к полномасштабной модернизации своих воздушных гавань. В итоге за кратчайшие сроки там установили новейшие системы безопасности, которые еще предстоит проверить российским специалистам.

Тем временем, Всемирная туристская организация рекомендует всем государствам, ранее наложившим запрет на полеты в Египет, "немедленно" снять его, поскольку "эти ограничения еще больше "увеличивают страдания страны, пережившей террористический акт". Вместе с этим подсчитано, что после крушения российского самолета на Синайском полуострове в октябре 2015 года, количество туристов в Египет в 2016 году понизилось на 50 процентов, если сравнивать этот показатель с предыдущим годом. Падение туристического потока в основном связано с отсутствием российских туристов на курортах страны - на 64,5 процентных пункта.

Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту лайнера из РФ, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166890-news.html
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