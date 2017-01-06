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Какой сегодня праздник: 6 января отмечается несколько праздников, какой православный праздник сегодня, 06.01.2017

Какой сегодня праздник: 6 января отмечается несколько праздников, какой православный праздник сегодня, 06.01.2017
Практически каждый новый день несет в себе интересную составляющую в виде праздников. Зачастую в тот или иной день отмечается сразу несколько памятных дат, поэтому нужно остановиться подробнее на каждой из них.

Сегодняшний день, 6 января, в первую очередь извещает о том, что православные готовятся к Рождеству Христову. Это относится к восточным христианам. Сегодня отмечается Рождественский сочельник, который крайне важен по ряду причин. В свою очередь западные христиане отмечают сегодня такое событие, как Богоявление.

Какой праздник сегодня: Рождественский сочельник

Как известно, Рождественскому сочельнику предшествует строгий пост, который длится с 28 ноября по 6 января. У православных христиан существовал обычай не принимать пищу до появления первой вечерней звезды, напоминающей о Вифлеемской звезде, которая возвестила о рождении святого младенца. Однако церковным уставом эта традиция не предписана.

Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" ("коливо") - так называли блюдо, которое в старину было положено готовить специально к сочельнику. Для этого долго варили зерна пшеницы, ячменя, чечевицы или риса, масла в него не клали, но добавляли мед и орехи. Зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед - сладость будущей блаженной жизни.

Также на стол ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой, напоминавшими те ясли, в которых положен был Иисус Христос.

Перед сочельником также было принято тщательно убираться в доме. Затем жарко топили баню, мылись и меняли одежду. Считалось, что в чистоте нужно держать и тело, и мысли, поэтому перед тем как сесть за праздничный стол, люди зажигали свечи у икон и молились.

У славян сочельником начинаются святки - две недели зимних праздников, продолжающихся вплоть до Крещения. С вечера сочельника начинают колядовать.

Праздник сегодня, 6 января, какой: Богоявление

Праздник Трех королей или день Богоявления отмечается в Австрии 6 января и, как в большинстве католических стран, является официальным нерабочим днем. Этот праздник установлен в память о поклонении младенцу Христу трех языческих королей-магов (в православной традиции - языческих жрецов-волхвов), которые принесли свои дары - золото, ладан и смирну - к яслям новорожденного Иисуса.

В память о Богоявлении в католических храмах в этот день совершается торжественная служба, во время которой совершаются жертвоприношения Христу: как царю - золото, как богу - ладан, как человеку - мирра. В полночь после вечерней мессы устраивается семейный ужин. Практически ни один праздник в Австрии не обходится без специальных кушаний.

У католиков центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении младенцу Иисусу языческих королей - магов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех королей в костелах совершаются благодарственные молебны, Христу как царю приносится в жертву золото, как богу - ладан, как человеку - мирра. Праздник Богоявления получил также название Festum magorum (Праздник волхвов), или Festum regum (Праздник царей) и связывается с поклонением младенцу Иисусу трех волхвов (трех царей) - Каспара, Мельхиора и Валтасара.

Празднование Богоявления заключается в посещении торжественной мессы в костеле и семейном ужине после полуночи у камина с "рождественским поленом". По западной традиции в день Богоявления совершается не только освящение воды, но также ладана и мела, которым верующие пишут у входа в свои дома начальные буквы имен волхвов: "К+М+В". Верят, что эти буквы отгоняют злые силы и злые помыслы от дома и от благополучия семьи, живущей в нем. Мел же хранится весь год, как и вода у православных. До сих пор сохраняется традиция жечь костры - "эпифанские огни", освещающие "путь волхвов".


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