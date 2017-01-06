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Гороскоп на сегодня, 6 января 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 06.01.2017

Гороскоп на сегодня, 6 января 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 06.01.2017
Гороскоп на сегодняшний день, 6 января, с помощью "показаний звезд" сообщает о следующих грядущих событиях в жизни знаков Зодиака: у Водолеев возможны размолвки с любимыми людьми из-за банального непонимания друг друга. Львы пятницу проведут в лирическом расположении духа. Близнецам следует провести сегодняшний день в обществе собратьев по разуму и вере.

Гороскоп на сегодня, 6 января 2017, по знакам Зодиака:

Гороскоп Овен. Представители данного знака Зодиака произведут на свет какую-то масштабную и одновременно с этим гениальную идею, а над ее воплощением начнут трудиться в ближайшее время.

Гороскоп Телец. Возможны споры и ссоры по идейным соображениям. Земной знак с пеной у рта будет доказывать свою правоту и возмущаться любым попыткам инакомыслия. Правда есть способ успокоить Тельца и превратить его из разъярённого быка в мирно пасущегося теленка – сводить в кондитерскую или в кофейню.

Гороскоп Близнецы. Близнецам звезды советуют провести этот день в обществе собратьев по вере и разуму. Определяющую роль сегодня играет ваша идейная принадлежность, именно в кругу единомышленников вы будете чувствовать себя наилучшим образом.

Гороскоп Рак. В пятницу звезды советуют Раку серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью – на удивление зыбкой.

Гороскоп Лев. Сентиментальный Лев – зрелище редкое. Настолько, что за показ вполне можно и деньги брать. Огненный знак в пятницу будет настроен на лирический лад и даже прольет слезы над какой-нибудь книгой или киномелодрамой.

Гороскоп Дева. Девам день помогает по-новому взглянуть на семейные, национальные или иные коллективные традиции, найти или воссоздать личные точки соприкосновения с ними. Если события не противоречат вашим глубинным убеждениям, воспитанию и привычкам, вы сможете испытать позитивное волнение, душевный подъем.

Гороскоп Весы. В пятницу Весы сумеют сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, они погрузятся в «здесь» и «сейчас». В этот день Весы не настроены торопиться – они находятся в гармонии с миром и сумеют сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь.

Гороскоп Скорпион. Просто удивительно! Живете вы, никого не трогаете, занимаетесь своими делами и случайно выясняете, что, оказывается, о вас рассказывают такое от чего глаза буквально на лоб лезут. И что может стать неплохим сценарием для какого-нибудь сериала.

Гороскоп Стрелец. Для Стрельцов день весьма благоприятный. В зависимости от того, что для вас важнее, вы можете вновь убедиться в верности выбранного курса внутренне, или убедить в своей правоте окружающих. Не исключено, что именно вы окажетесь в роли признанного эксперта, руководителя или консультанта.

Гороскоп Козерог. В пятницу Козерог способен взяться за массу важных и интересных дел! Особенно его будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Козерога будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять!

Гороскоп Водолей. Возможны размолвки с любимыми. Причиной станет элементарное непонимание друг друга. Вы говорите об одном, а ваша половинка – о другом. Вы делаете одно, а любимый человек в то же время – абсолютно

Гороскоп Рыбы. Рыбам предстоит проявить уважение к господствующим взглядам и традициям. Если на данный момент они совпадают с вашими идеалами, день будет вдохновляющим. Если заданные правила вам не близки, лучше разделить общественное и личное, иначе не миновать обострения старых разногласий.


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