"Столото": результаты последнего тиража, кто выиграл в новогоднюю ночь миллиард, проверить билет

Результаты новогодних тиражей популярной лотереи "Столото" совсем недавно были опубликованы в интернете. Они появились на официальном сайте компании, где можно в режиме онлайн проверить любой билет.Напомним сразу же, что в новогоднюю ночь 31 декабря 2016 года в прямом эфире на телеканале НТВ прошли розыгрыши тиражей "Гослото „5 из 36“ спецвыпуск", "Гослото „6 из 45“ спецвыпуск", Русского лото, а также первый тираж новой лотереи "Гослото "4 из 20". Представляем вашему вниманию результаты всех этих лотерей.Розыгрыш сразу 4 лотерей от Столото прошел в прямом эфире на канале НТВ. И по итогам всем тиражей 31 декабря будут выплачены выигрыши общей суммой более 1 миллиарда рублей. После объявления итогов в России появилось 9 миллионеров, 44 обладателя загородных домов, 5 948 419 победителей.В "Гослото "4 из 20" суперприз разыгран не был - заветный миллиард не достался никому. Выигрышная комбинация в 1 поле - 20,2,10,4 и 2,16,9,17 во 2. Всего за тираж было выиграно свыше 280 тысяч рублей.Как сообщается на портале "Столото", в новогоднем спецвыпуске розыгрыша "Гослото "6 из 45" некий нижегородец полностью угадал комбинацию из шести цифр и стал обладателем суперприза, который составил 54 462 613 рубля. При этом имя счастливчика не сообщается. Всего в этом розыгрыше одержали победу 554 333 участника.Помимо этого, в новогоднем тираже Русского лото было разыграно 44 загородных дома. Их обладателями стали жители Оренбургской, Ярославской, Тюменской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской, Тульской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Самарской, Астраханской, Челябинской, Омской, Кировской и Томской областей, а также Удмурдской Республики, Краснодарского края, Забайкальского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы.

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