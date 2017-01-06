Авторизация
 
  • 11:24 – Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция 
  • 11:24 – Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017 
  • 11:24 – Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты 
  • 11:22 – #ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно? 


"Столото": результаты последнего тиража, кто выиграл в новогоднюю ночь миллиард, проверить билет

"Столото": результаты последнего тиража, кто выиграл в новогоднюю ночь миллиард, проверить билет
Результаты новогодних тиражей популярной лотереи "Столото" совсем недавно были опубликованы в интернете. Они появились на официальном сайте компании, где можно в режиме онлайн проверить любой билет.

Напомним сразу же, что в новогоднюю ночь 31 декабря 2016 года в прямом эфире на телеканале НТВ прошли розыгрыши тиражей "Гослото „5 из 36“ спецвыпуск", "Гослото „6 из 45“ спецвыпуск", Русского лото, а также первый тираж новой лотереи "Гослото "4 из 20". Представляем вашему вниманию результаты всех этих лотерей.

Розыгрыш сразу 4 лотерей от Столото прошел в прямом эфире на канале НТВ. И по итогам всем тиражей 31 декабря будут выплачены выигрыши общей суммой более 1 миллиарда рублей. После объявления итогов в России появилось 9 миллионеров, 44 обладателя загородных домов, 5 948 419 победителей.

В "Гослото "4 из 20" суперприз разыгран не был - заветный миллиард не достался никому. Выигрышная комбинация в 1 поле - 20,2,10,4 и 2,16,9,17 во 2. Всего за тираж было выиграно свыше 280 тысяч рублей.

Как сообщается на портале "Столото", в новогоднем спецвыпуске розыгрыша "Гослото "6 из 45" некий нижегородец полностью угадал комбинацию из шести цифр и стал обладателем суперприза, который составил 54 462 613 рубля. При этом имя счастливчика не сообщается. Всего в этом розыгрыше одержали победу 554 333 участника.

Помимо этого, в новогоднем тираже Русского лото было разыграно 44 загородных дома. Их обладателями стали жители Оренбургской, Ярославской, Тюменской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской, Тульской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Самарской, Астраханской, Челябинской, Омской, Кировской и Томской областей, а также Удмурдской Республики, Краснодарского края, Забайкальского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166884-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2133
+0.02%
73.3246
+0.76%
1.1624
+1.02%
0.2095
+0.67%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 2 396
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 592
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 533
  • 0
Где был раньше этот очевидец падения ТУ-154 в Сочи
  • 05:16
  • 1 408
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 389
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезон: фото и фамилии видео
  • 05:48
  • 1 200
  • 0
Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев
  • 04:26
  • 1 187
  • 0
Зважени та счастливы 6 сезон Финал: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 21:44
  • 1 105
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров