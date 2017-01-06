Рождество: гадания и стол - что приготовить, приметы на Рождество 2017

До наступления святого праздника Рождества Христова в 2017 году остается всего один день. Это означает активную подготовку к нему. В ее рамках россияне проявляют повышенный интерес к тому, каким должен быть стол, а также что за гадания дошли до наших дней. Вместе с этим актуальны и тема приметы на Рождество.Постараемся рассказать подробнее обо всех этих моментах, сразу же уточнив, что до настоящего времени дошли далеко не все те традиции, которые неукоснительно были связаны с Рождеством Христовым в далекие времена. Однако некоторые из них почитаются и современным поколением.Рождество - хорошее время для гаданий. Считается, что для этого больше подходит период от Рождественского сочельника (6 января) до Крещения (19 января).Человек всегда беспокоится о своей судьбе, об успехе дела, о здоровье, о любви. Его всегда интересует будущее. Именно поэтому на Руси издавна появился обычай - гадать. Существует множество способов гаданий. Но конечно, самые интересные и таинственные гадания бывают в Новогоднюю ночь, на Рождество или Крещение.По народному обычаю гадали в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января), в ночь под Рождество (с 6 на 7 января), на старый Новый год (с 13 на 14 января), на Крещение (19 января). В течение двух святочных недель (после рождества и до крещения) также можно было гадать на судьбу, на суженого, на рождение детей и т.д.В старину для гадания девушки выбирали "нечистые" места - заброшенные дома, бани, хлева, подвалы, сени, чердаки, кладбища. Гадание всегда считали делом "небожеским", поэтому те, кто хотели погадать, должны были снять с себя нательные кресты и пояса, развязать все узлы на одежде, распустить волосы. Гадать направлялись тайком: выходили из дому не перекрестившись, шли молча, босиком, в одной рубашке. Покрывали лицо платком, и зажмуриваетесь, чтобы их не узнали, если кто-то вдруг по дороге встретится.Узнать о том, кто будет суженным, можно и другим способом. Например, увидеть его в вещем сне. Для того чтобы приснился вещий сон, нужно чистой расческой расчесать на ночь волосы, и произнести: "Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный" и положить расческу под подушку. Перед тем, как заснуть, нужно постараться представить себе образ суженого. Для того, чтобы увидеть суженого во сне, можно вместо расчески положить под подушку карты - королей всех мастей, кроме пикового. Какую карту на утро вытащишь - таким и будет твой будущий муж. Если король "красный" (бубновый или червовый), значит человек любить будет и уважать. А если "черный" (крестовый), то жизнь ваша будет нелегким, несчастливым.Например, вывешивают на ночь белое полотенце со словами: "Суженый, ряженый, приди и умойся". Если утром полотенце будет влажным - значит, в этом году девушка выйдет замуж. Останется сухим - увы нет.Кладут под подушку хлеб и ножницы со словами: "Суженый-ряженый, много одетый, приди ко мне, накорми и причеши".Или едят перед сном что-нибудь соленое и просят: "Приди, напои меня!" Или, ложась спать, надевают на одну ногу новую чулок и говорят: "Приди, суженый, меня снимать обувь". Считается, что суженый непременно ночью приснится.О гадании на зеркале со свечами знают многие. Но старину существовал и другой вид "зеркального" гадания. Девушка принимала яблоко, разрезала его на девять частей, затем, стоя перед зеркалом, съедала восемь из них, а последнюю дольку бросала через левое плечо. После этого в зеркале был судим.Еще одно, на этот раз вполне современное гадания. Берут лист бумаги (лучше всего газетной), мнут руками, пока он не превратится в бесформенный комок. Затем кладут на дно тарелки и поджигают. Сгоревшего бумагу, не нарушая формы пепла, подносят к освещенной стене и осторожно возвращают тарелку, пока на стене не появится тень. По ее контурами судят о будущем.У православных и греко-католиков 6 января отмечают Сочельник или Свят-Вечер, предшествующий празднику Рождества Христова. По традиции, на столе должны быть 12 блюд.Главное рождественское блюдо - кутья. Остальные 11 должны быть постными: без мяса, молока, яиц и жира. На Рождество крутят голубцы с пшеном, готовят заливную рыбу, винегрет, корейскую морковь, салат из квашеной или свежей капусты, тушат капусту с грибами, варят картошку или кашу, фасоль, лепят вареники с капустой, грибами, картофелем, вишней, маком и грушами, готовят грибную и рыбную уху, жарят грибы с луком.Кутью обычно готовят из пшеницы, реже - из перловки или риса. Крупу хорошо промывают, заливают холодной водой и оставляют на полчаса, чтобы набухла. Затем отцеживают, заливают кипятком и час варят на небольшом огне. В готовую кашу добавляют растертый мак, размоченные изюм и курагу, молотые орехи. Все заливают виноградным соком, добавляют по ложке меда и кагора.Вторым блюдом после кутьи в некоторых регионах считают густой узвар из сушеницы - из груш, яблок, слив. Некоторые добавляют черноплодную рябину, малину, вишни. На стол подают картофельный постный салат с луком, фасоль, домашний хлеб, пироги и кисель.Садиться за стол принято с первой звездой. Ужин на Святой Вечер объединяет всю семью. Даже мертвые родственники в этот вечер присоединяются к живущим, чтобы трапезничать целым родом.В память о своих умерших родственниках люди ставили для них кутью и узвар на окна, разбрасывали вареные бобы по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина. Садясь на стул или на скамейку, сначала дули на место - "чтобы не привалить собой мертвой души".Ужин в Свят-Вечер принято начинать с кутьи, а потом можно есть голубцы, вареники, жареную рыбу, капусту и запивать узваром. Блюда обязательно должны быть постными, поскольку Сочельник приходится на последний день Филипповского поста. Как правило, в Сочельник совсем не употребляли крепких напитков, водка появлялась на праздничном столе только на следующий день - на Рождество.Также обязательно на праздничном столе должна быть свеча. Ее горение - это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету, а также соль, без которой нельзя почувствовать полноты вкуса блюда, так же, как человек не может творить настоящего добра, не находясь в гармонии с Богом.Когда кого-то из семьи нет дома, для него тоже ставят миску и кладут ложку. Если в Сочельник в дом придет посторонний человек, его приглашают к столу. Это считается хорошим знаком.Во время ужина вставать из-за стола не годится, разговаривать много - тоже нехорошо. Первую ложку кутьи хозяин подбрасывает к потолку - "чтобы так ягнята прыгали, как эта пшеница скачет от земли до потолка". Вторую ложку кутьи подбрасывали, "чтобы телята рыкали", а третью - "чтобы пчелы роились".Раньше дети носили ужин близким родственникам: внуки - бабке и деду, племянники - тете и дяде, крестники - крестным родителям. Детей взамен угощали сладкой кутьей или пряниками, орехами, калачами, пирожками. На Гуцульщине и Покутье богатые хозяева несли ужин бедным.Издавна наши предки строго придерживались народных примет, а особенно в Рождество. Согласно преданиям, именно в этот праздник они могли определить ход событий грядущего года.Если небо звездное - это к тому, что будет приплод скота, а также хороший урожай грибов и ягод.Снежная метель на Рождество - к тому, что следует ждать хорошего урожая пшеницы. Кроме того, метель - хороший знак для пчеловода, ведь она предвещает хорошее роение пчел.Если праздник выдался теплым - ждите холодной весны.Оттепель на Рождество - к плохому урожаю овощей.Идет снег хлопьями или лежит иней - к хорошему урожаю хлеба.Наши предки утверждали, что работать и заниматься хозяйственными делами в Рождество Христово - грех. Ведь так вы можете нагнать нечистой силы в дом.Особенно плохой приметой на Рождество считалось шитье - тот, кто шьет в этот большой праздник, накликает слепоту на кого-то из своей семьи.Еще есть примета, которой многие доверяют и по сей день - как проведешь Рождество, такой и год будет.Очень важно, чтобы в Свят-вечер у вас был богатый стол из 12 постных блюд - тогда в доме будет достаток весь год.Нельзя ссориться с родными в Рождество - тогда проживете год в разногласии.

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