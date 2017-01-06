Чиновники Тулы проверили качество уборки дворов города

В администрации Тулы не сообщают, были ли найдены какие-то нарушения. Вместе с этим напоминают, какие работы по уборке снега считаются качественными. Так, на крышах домов, карнизах и трубах не должно быть сосулек. У каждого двора должен быть дворник. Улицы нужно обрабатывать противогололедными средствами, снег сметать. Если управляющие компании не будут выполнять этих требований, то администрация будет их наказывать штрафами.Сами жители Тулы отнеслись к таким проверкам равнодушно. Многие в социальных сетях начали жаловаться, что их дворы не убирают должным образом, а перед приездом проверяющих стараются всё быстро замести.

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