Ревнивый омич забил жену до смерти

Труп 44-летней жительницы Омска было найдено в одной из квартир города. Тело было с признаками насильственной смерти.На данный момент идёт следствие, и устанавливаются факты преступления. Есть подозреваемый - 46-летний муж убитой, который имел мотив убийства, ревность. Муж избил женщину, пребывая в алкогольном опьянении.

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