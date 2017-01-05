Дочь Роберта Кардашьяна удивила сходством с отцом

На днях в Сети появилась фотография дочери Роберта Кардашьяна. По мнению фолловеров, которые поддержали фото лайками, дочурка очень похожа на своего отца, о чем они не забыли оставить свои комментарии.Напомним, что немного ранее сообщалось, что старшая из КардашьяновКрис Дженнер хотела выкупить свою внучку у бывшей женщины сына Блэк Чайны.

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