Дочь Роберта Кардашьяна удивила сходством с отцом

Малышка-дочь Роберта Кардашьяна удивительно похожа на своего отца. Об этом говорят фолловеры в Сети.
На днях в Сети появилась фотография дочери Роберта Кардашьяна. По мнению фолловеров, которые поддержали фото лайками, дочурка очень похожа на своего отца, о чем они не забыли оставить свои комментарии.
Напомним, что немного ранее сообщалось, что старшая из Кардашьянов Крис Дженнер хотела выкупить свою внучку у бывшей женщины сына Блэк Чайны.
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