Дальнобойщики перекрыли все полосы петербургского ЗСД

Причиной для протеста стали планы правительства по поводу взимания платы за проезд. По мнению водителей, государство тратит на ЗСД достаточно денег, чтобы транспортные средства могли двигаться без проблем. Организовало акцию Объединение перевозчиков России.Первоначально сообщалось, что протест - мирный, и, хотя приносит неудобства водителей, не вызывает недовольства полиции. Позже очевидцы сообщили, что правоохранительные органы всё же задержали одного из участников акции по факту нарушения порядка организации митингов. По состоянию на теперешних момент движение на участке дороги близ пропускных пунктов на трассе остановлено.

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