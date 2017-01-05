В Саратове Снегурочка открыла собственную мастерскую

В музее-усадьбе писателя Николая Григорьевича Чернышевского, на время новогодних школьных каникул, открылась «Мастерская Снегурочки». В рамках уникальной акции родители, а также их дети, смогут пройти курсы по изготовлению новогодних игрушек из подручного материала. Мастер-класс преподает высококвалифицированный педагог, наряженный в форму Снегурочки.Гости, которые посетят мастерскую, смогут увидеть увеселительное представление, оно организовано также в усадьбе Чернышевского. Мастер-класс состоится уже завтра, 6 января, в 13:00 (по местному времени). Учить юных саратовцев делать игрушки своими руками будет лично внучка Деда Мороза, а помогать ей будет юная помощница, Снежинка. Мастерская будет открыта до 19 января, как сообщили сотрудники Саратовского музея-усадьбы.

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