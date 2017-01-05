В Саратове Снегурочка открыла собственную мастерскую

В областном Саратове открылась мастерская Снегурочки, внучки Деда Мороза. Как удалось выяснить, внучка Деда Мороза учит детей, а также их родители делать разнообразные новогодние игрушки. Она показывает, как правильно наряжать елку, рассказывая об истории возникновения новогоднего праздника. Информация об этом размещена в некоторых саратовских медиа-изданиях.
В музее-усадьбе писателя Николая Григорьевича Чернышевского, на время новогодних школьных каникул, открылась «Мастерская Снегурочки». В рамках уникальной акции родители, а также их дети, смогут пройти курсы по изготовлению новогодних игрушек из подручного материала. Мастер-класс преподает высококвалифицированный педагог, наряженный в форму Снегурочки.
Гости, которые посетят мастерскую, смогут увидеть увеселительное представление, оно организовано также в усадьбе Чернышевского. Мастер-класс состоится уже завтра, 6 января, в 13:00 (по местному времени). Учить юных саратовцев делать игрушки своими руками будет лично внучка Деда Мороза, а помогать ей будет юная помощница, Снежинка. Мастерская будет открыта до 19 января, как сообщили сотрудники Саратовского музея-усадьбы.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166842-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.