В Белгороде "пьяный" шлагбаум мешал водителю

В Белгороде местный автомобилист заснял на свой телефон «нетрезвый» шлагбаум. Автор ролика пошутил, что устройство для преграждения пути либо взволновано, либо сильно замерзло,– оттого и трясется.

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