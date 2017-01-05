Рождество 2017: что приготовить, что должно быть на столе, гадания, традиции и приметы праздника

7 января православные россияне отмечают Рождество Христово. Накануне, на Святвечер, на праздничный стол полагается подать 12 постных блюд. До нашего времени сохранились некоторые традиции и обычаи святого праздника.В этот день не принято ничего есть до самого вечера - пока на небе не появится первая звезда, которая, по легенде, ознаменует рождение Иисуса Христа. Лишь после появления звезды, несущей благую весть, приступают к праздничной трапезе. И хотя она состоит из постных блюд, но называется "богатой вечерей", ведь на столе много кушаний.Рождественский ужин наших предков формировался столетиями, и до наших дней сохранилась важная традиция, соблюдая которую во многих домах на Рождество готовят 12 блюд. Их количество соответствует каждому месяцу года, также оно равно числу апостолов Христа. Однако в наше время мало кто соблюдает эту традицию.Кутья, сваренная из целых зерен пшеницы или ячменя, богата растительным белком, клетчаткой, сложными углеводами и витаминами группы B. Эти компоненты способствуют снижению уровней инсулина и холестерина в крови, оказывая посильную помощь в профилактике сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В рождественскую кутью принято добавлять мед, мак, изюм, орехи и молоко, но мы предлагаем рецепт с сухими плодами инжира. Они богаты железом и будут особенно полезны тем, кто не ел мясо во время поста.250 г пшеницы, 150 г сушеных плодов инжира, 150 г изюма, 100 г меда.сварите пшеницу до размягчения; промойте изюм и нарезанный инжир в кипятке; соедините и хорошо перемешайте с кашей и медом.На праздничном столе в канун Рождества должно быть первое блюдо без мяса. Привычный постный борщ предлагаем заменить крем-супом из шампиньонов. Эти грибы - настоящий клад для нашего организма, поскольку содержат целый набор незаменимых аминоксилот (цистин, метионин, триптофан, треонин, валин, цистеин, лизин), витамин В9, витамин PP, калий, фосфор и другие полезные нутриенты.300 г шампиньонов, 4 картофелины, 2 репчатых лука, 500 мл сливок; соль и перец по вкусу.Картофель очистить и сварить. Лук и грибы нарезать, обжарить до готовности. Все ингредиенты смешать со сливками и размешать с помощью блендера. Если суп получился слишком густым, добавьте немного воды, в которой варился картофель. Подавать можно с гренками или сухариками.На Рождество принято готовить блины, потому наш выбор - банановые блинчики, богатые калием, клетчаткой и витамином B-6. Бананы замечательно справляются с профилактикой артериальной гипертензии (АГ), помогают контролировать аппетит и даже снижают риск остеопороза.3 банана, 6 яиц (на 3 порции).Бананы смешать с яйцами до состояния пасты с помощью блендера или вилки. Жарить на сухой сковороде до золотистого цвета, наливая тесто небольшими порциями.О полезных свойствах бобовых ученые говорят уже не первый год: они являются богатым источником растительного (негемового) железа и необходимы постящимся и вегетарианцам для профилактики железодефицитной анемии. Кроме того, благодаря низкому гликемическому индексу фасоль медленно переваривается и помогает дольше чувствовать себя сытым. Идеальный продукт для тех, кто мечтает похудеть!200 г белой консервированной фасоли, 200 г красной консервированной фасоли, 2 стебля сельдерея, 3 стебля петрушки, ½ красного лука, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки яблочного уксуса; соль и сахар по вкусу.Измельчите сельдерей, лук и зелень, смешайте с фасолью и заправьте соусом из оливкового масла, сахара, соли и перца. Салат готов!Способов рождественских гаданий было множество. Гадания на Рождество увлекали абсолютно всех, но особенно выделяли гадания молодых девушек на суженого.Стоит отметить, что церковь категорически запрещает любые гадания.Наилучшая дата для гадания на Рождество - ночь на 7 января, но можно гадать и в другое время. Однако чем дальше дата от рождественской ночи тем меньше достоверность рождественских гаданий.Вам потребуются три нити - черного, белого и красного цветов и три иглы. Вставьте каждую нитку в иголку и попросите помощника осторожно приколоть их к вашей спине. Вы должны почувствовать их, но не должны знать, в какой очередности они расположены.Осторожно вытяните одну нить. Посмотрите на ее цвет. Если нить красная, радуйтесь - в этом году вы выйдете замуж и родите ребенка. Если вам попалась белая нитка, дороги в ЗАГС не будет. Если же черная, то лучше обратите свое внимание на карьеру: замужество вам не принесет счастья.В этом гадании предсказывают количество и пол будущих детей. Возьмите золотое кольцо и положите его в емкость с водой. Поставьте емкость на ночь на мороз. На утро поверхность воды подскажет вам, сколько у вас будет детей. Если поверхность идеально ровная - вы так и останетесь одни. Бугорки означают мальчиков, ямки - девочек. Посчитайте - сколько их на поверхности, столько у вас и будет детей.На ночь наливают воду в кружку, кладут туда кольцо и оставляют на улице. На следующее утро выходят и смотрят: если лед, образовавшийся в кружке, ровный, без впадин и бугорков - жить без детей. Если на льду образовались бугорки - будут сыновья, если впадины - дочери. Обязательно считают количество впадин и бугорков - сколько их окажется, столько и будет детей.Предсказывают, кем будет будущий муж. Девушке, которой гадают, завязывают глаза. На столе раскладывают предметы, символизирующие разные профессии. Можно положить флешку (программист), книгу законодательства (адвокат), органайзер (управленец) и прочее. Кроме этого, кладут и обручальное кольцо. Девушке предлагают наугад выбрать один из предметов. Если с трех попыток она выбирает одно и то же, то будущий муж будет той профессии, которую символизирует выбранный предмет. Если в руки попадается только кольцо, это значит, что девушка непременно выйдет замуж в следующем году, но кем будет ее избранник - неизвестно.Как обычно в церквях проводили богослужение, где рассказывали об истории рождения Иисуса Христа. Но проходило оно не утром и даже не днем, а уже ночью. А вот утром все старались сидеть в основном дома, ведь это считалось плохой приметой. Только молодые семьи наоборот, обязательно должны были посетить родителей с каждой стороны.На столе обязательно должно стоять 12 блюд, кто говорит по числу апостолов, кто по числу дней в Святках. Также как и на Сочельник, на стол ставят еще и кутью с взваром. Главным блюдом на этот праздник был поросенок. Помимо него на столе должен быть также и холодец, пироги с мясом, грибами и другими начинками. Отмечали праздник домашней водкой или медовухой. Еще частенько на столе красовались блины с мясом и другими начинками, а в него обязательно клали счастливую монетку - кому попадется, тому и удача в году грядущем будет сопутствовать.Хозяйки к этому празднику обязательно должны были приготовить новую одежду для каждого члена семьи, или хотя бы просто выстиранную. Девицы особенно любили наряжаться на Рождество, ведь вечером предстояли еще и гуляния, на которых и колядовали. Обязательно выбирали главного - Березу, который и управлял процессом колядования. Затем выбирали звонарей, латкового, хлебоношу, звездарая и казначея. Колядование в основном было уделом молодых или холостых и не семейных людей. Остальные же преимущественно сидели по домам и ждали колядующих. которым обязательно давали пирожки.Девушки обычно ближе к ночи собирались вместе у кого-то дома, чтобы погадать. А гаданий на Рождество было бесчисленное множество - на кофейной гуще, по зеркалу, на спичках и так далее. В основном гадали на суженного, на то сколько будет детей, кем будет будущий муж, когда они выйдут замуж и какая у них будет семейная жизнь.Если в Сочельник будет метель, то к осени ждали раннего лета.А также, если в канун Рождества вечером ни одного облачка и много звезд, то год грядущий готовит хороший урожай.Если утром на Рождество выпал снег, то год будет урожайным и предвещающим хорошую прибыль.А вот если на Рождество теплая погода, то весна наоборот будет поздней и холодной.

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