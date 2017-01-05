Пенсии военным в 2017 году: последние новости о индексации, когда состоится повышение

Огромной прослойкой среди пенсионеров являются военные граждане, которые уже закончили со службой, но все равно причисляют себя к этой внушительной категории военнообязанных. Они живо интересуются пенсионной тематикой, надеясь на хорошую поддержку со стороны властей.Затрагивать вопрос о повышении военных пенсий в следующем году можно лишь в контексте общего повышения пенсий. Экономический кризис, как известно, вынуждает властей постоянно оптимизировать расходную часть бюджета. Исключением не является и сфера пенсионного обеспечения граждан. Действующее законодательство предполагает индексацию пенсий на уровень инфляции, однако в нынешних условиях подобные затраты приведут к чрезмерному росту дефицита бюджета. Длительное время правительство искало выход из ситуации.Относительно недавно предполагалось, что повышение размера пенсий отставникам пройдет в два этапа: 1 января и 1 октября 2017 года. Пенсионные выплаты военным пенсионерам должны были стать соизмеримыми с окладами действующих военнослужащих (офицеров), однако из-за кризиса решили сэкономить. То есть, повышение будет, но в каком объеме, непонятно.Вместе с этим чиновники уповают на то, что если повысить пенсии, как планировалось изначально, государство не потянет такую нагрузку на бюджет. "Казна просто не выдержит, если сейчас мы согласимся на повышение пенсии хоть каким-то категориям граждан. Нужно понять это и приспособиться к новым жизненным реалиям", - заявил глава Минфина Антон Силуанов.В свою очередь президент Владимир Путин на заседании правительства отметил: "Каждый военный пенсионер для нас очень важен, и мы обязаны во всем поддерживать наших защитников Родины". В связи с этим, подчеркнул он, индексировать выплаты страна обязательно будет.Если же говорить более конкретно о военных пенсионерах, то их пенсии индексируются, однако повышаются не слишком активно. Вообще говоря, пенсии для бывших работников силовых структур и военных в РФ низкими назвать трудно: средний размер военной пенсии в 2016 году составил порядка 21 000 рублей. В то же время величина средней пенсионной выплаты по стране у гражданских пенсионеров, как было зафиксировано в августе 2016 года, составила 12 423 рубля, а в 2017 году ожидается около 13 700.

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