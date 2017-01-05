С 9 января движение на нескольких улицах Москвы перекроют

Так, до 15 января будет перекрыта часть Газгольдерной улицы - от пересечения с Новохохловской до шестого дома. Это связано со строительными работами в метро, возводится Кожуховская линия.До 31 марта поочередно будут перекрываться полосы движения на улицах Балчуг и Волхонка. Частично с 9 января перекроют Покровский бульвар, а с 8 января участки на Гражданской улице.

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