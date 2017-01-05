В Китае введен красный уровень опасности на дорогах

Руководство КНР ввело красный уровень опасности на дорогах. Причиной тревоги стал небывалый смог. Подобные меры предосторожности в Китае приняты впервые.
Свыше 20-ти городов, расположенных на Севере и Востоке Китая, оказались в зоне действия красного режима опасности. Это произошло по причине плохой видимости на дорогах, вызванной внушительным загрязнением воздуха. Так, выбросы смога в атмосферу здесь превышают норму больше, чем в десять раз.
В связи с таким положением вещей, отменены сотни сухопутных и морских рейсов. Власти Китая призывают водителей быть максимально внимательными во время автомобильных поездок, поскольку объекты, находящиеся на расстоянии 0,5 километра, перестают быть видимыми. Правительство утверждает, что скоро эти неудобства прекратятся.
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