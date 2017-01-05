В Китае введен красный уровень опасности на дорогах

Свыше 20-ти городов, расположенных на Севере и Востоке Китая, оказались в зоне действия красного режима опасности. Это произошло по причине плохой видимости на дорогах, вызванной внушительным загрязнением воздуха. Так, выбросы смога в атмосферу здесь превышают норму больше, чем в десять раз.В связи с таким положением вещей, отменены сотни сухопутных и морских рейсов. Власти Китая призывают водителей быть максимально внимательными во время автомобильных поездок, поскольку объекты, находящиеся на расстоянии 0,5 километра, перестают быть видимыми. Правительство утверждает, что скоро эти неудобства прекратятся.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166793-news.html