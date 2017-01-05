"Столото": результаты появились на официальном сайте, кто выиграл миллиард в новогоднем тираже

Результаты лотереи "Столото" уже обнародованы в интернете. Таким образом, стало известно, кто выиграл заветный миллиард рублей. Первого января все итоги были представлены на официальном сайте лотереи.В новогоднюю ночь 31 декабря 2016 года в прямом эфире на телеканале НТВ прошли розыгрыши тиражей "Гослото „5 из 36“ спецвыпуск", "Гослото „6 из 45“ спецвыпуск", Русского лото, а также первый тираж новой лотереи "Гослото "4 из 20".Невероятное новогоднее приключение от "Столото" завершилось - 31 декабря стали известны итоги самой щедрой лотереи. Успехи розыгрыша в новогоднюю ночь впечатляют - организаторы разыграли более миллиарда рублей. Но не все купившие билет успели посмотреть розыгрыш в прямом эфире, поэтому результаты интересуют многих.На официальном сайте "Гослото" опубликованы итоги, и они просто невероятным образом удивляют телезрителей. Здесь можно проверить все билеты. По итогам розыгрышей в этих лотереях имеются следующие данные: 9 миллионеров, 5 948 419 победителей, 44 разыгранных загородных дома, тогда как общая сумма всех выигрышей - 1 067 758 033 рубля.В новогоднем 1160-м тираже "Русского лото" были разыграны сразу 44 загородных дома. Их обладатели - жители самых разных уголков России: Оренбургской, Ярославской, Тюменской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской, Тульской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Самарской, Астраханской, Челябинской, Омской, Кировской и Томской областей, а также Удмурдской Республики, Краснодарского края, Забайкальского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы. Представляем вашему вниманию невыпавшие в 1160-м тираже числа: 12, 50. Если этих чисел нет в ваших билетах, то вы выиграли. После подведения итогов получилось фантастическое количество победителей - 3 483 136. А общая сумма их выигрышей - 451 255 003 рубля.Сразу же уточним, что здесь был разыгран суперприз. Один участник из Нижегородской области угадал всю счастливую комбинацию целиком (1, 17, 45, 2, 33, 38) и получит внушительную сумму в 54 462 613 рубля. Всего в "Гослото "6 из 45" спецвыпуск" выиграло 554 333 участника, а общая сумма их выигрышей составляет около 200 миллионов рублей.В первом тираже новой лотереи под названием "Гослото "4 из 20" выпала следующая комбинация у цифр: 20, 2, 10, 4 - в поле 1 и 2, 16, 9, 17 - в поле 2. Суперприз разыгран не был. Всего же организаторы зафиксировали целых 1 572 515 победителей, общая сумма выигрышей которых просто поражает воображение - 289 230 334 рубля.Суперприз в размере 54 738 096 рублей нашел своего владельца. Более того, счастливчиков, угадавших 5-значную комбинацию 13, 23, 6, 19, 4, целых восемь. Свои билеты они купили в Тюменской, Самарской, Челябинской и Воронежской областях, а также в Забайкальском крае, Республике Татарстан и в Москве (двое). Каждый из них получит по 6 842 262 рубля. Всего же победителей в "Гослото "5 из 36" спецвыпуск" было 338 435, тогда как общая сумма выигрышей равна 127 272 696 рублям.

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