Авторизация
 
  • 11:24 – Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция 
  • 11:24 – Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017 
  • 11:24 – Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты 
  • 11:22 – #ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно? 


"Столото": результаты появились на официальном сайте, кто выиграл миллиард в новогоднем тираже

"Столото": результаты появились на официальном сайте, кто выиграл миллиард в новогоднем тираже
Результаты лотереи "Столото" уже обнародованы в интернете. Таким образом, стало известно, кто выиграл заветный миллиард рублей. Первого января все итоги были представлены на официальном сайте лотереи.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2016 года в прямом эфире на телеканале НТВ прошли розыгрыши тиражей "Гослото „5 из 36“ спецвыпуск", "Гослото „6 из 45“ спецвыпуск", Русского лото, а также первый тираж новой лотереи "Гослото "4 из 20".

Невероятное новогоднее приключение от "Столото" завершилось - 31 декабря стали известны итоги самой щедрой лотереи. Успехи розыгрыша в новогоднюю ночь впечатляют - организаторы разыграли более миллиарда рублей. Но не все купившие билет успели посмотреть розыгрыш в прямом эфире, поэтому результаты интересуют многих.

На официальном сайте "Гослото" опубликованы итоги, и они просто невероятным образом удивляют телезрителей. Здесь можно проверить все билеты. По итогам розыгрышей в этих лотереях имеются следующие данные: 9 миллионеров, 5 948 419 победителей, 44 разыгранных загородных дома, тогда как общая сумма всех выигрышей - 1 067 758 033 рубля.

Результаты лотереи "Русское лото": проверить билеты

В новогоднем 1160-м тираже "Русского лото" были разыграны сразу 44 загородных дома. Их обладатели - жители самых разных уголков России: Оренбургской, Ярославской, Тюменской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской, Тульской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Самарской, Астраханской, Челябинской, Омской, Кировской и Томской областей, а также Удмурдской Республики, Краснодарского края, Забайкальского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы. Представляем вашему вниманию невыпавшие в 1160-м тираже числа: 12, 50. Если этих чисел нет в ваших билетах, то вы выиграли. После подведения итогов получилось фантастическое количество победителей - 3 483 136. А общая сумма их выигрышей - 451 255 003 рубля.

"Гослото "6 из 45" спецвыпуск": узнать результаты

Сразу же уточним, что здесь был разыгран суперприз. Один участник из Нижегородской области угадал всю счастливую комбинацию целиком (1, 17, 45, 2, 33, 38) и получит внушительную сумму в 54 462 613 рубля. Всего в "Гослото "6 из 45" спецвыпуск" выиграло 554 333 участника, а общая сумма их выигрышей составляет около 200 миллионов рублей.

Результаты "Гослото "4 из 20"

В первом тираже новой лотереи под названием "Гослото "4 из 20" выпала следующая комбинация у цифр: 20, 2, 10, 4 - в поле 1 и 2, 16, 9, 17 - в поле 2. Суперприз разыгран не был. Всего же организаторы зафиксировали целых 1 572 515 победителей, общая сумма выигрышей которых просто поражает воображение - 289 230 334 рубля.

Результаты тиража "Гослото "5 из 36" спецвыпуск"

Суперприз в размере 54 738 096 рублей нашел своего владельца. Более того, счастливчиков, угадавших 5-значную комбинацию 13, 23, 6, 19, 4, целых восемь. Свои билеты они купили в Тюменской, Самарской, Челябинской и Воронежской областях, а также в Забайкальском крае, Республике Татарстан и в Москве (двое). Каждый из них получит по 6 842 262 рубля. Всего же победителей в "Гослото "5 из 36" спецвыпуск" было 338 435, тогда как общая сумма выигрышей равна 127 272 696 рублям.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166789-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2133
+0.02%
73.3246
+0.76%
1.1624
+1.02%
0.2095
+0.67%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 2 396
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 592
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 533
  • 0
Где был раньше этот очевидец падения ТУ-154 в Сочи
  • 05:16
  • 1 408
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 389
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезон: фото и фамилии видео
  • 05:48
  • 1 200
  • 0
Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев
  • 04:26
  • 1 187
  • 0
Зважени та счастливы 6 сезон Финал: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 21:44
  • 1 105
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров