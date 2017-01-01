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Прикольные новогодние поздравления с годом Петуха 2017 в стихах для SMS и соцсетей

Прикольные новогодние поздравления с годом Петуха 2017 в стихах для SMS и соцсетей
Вот и наступил столь долгожданный 2017 год, который таит в себе пока много неожиданностей, а учитывая то обстоятельство, что пройдет он под предводительством Огненного Петуха, ожидать можно чего угодно.

Важным атрибутом вчерашнего и сегодняшнего дней являются поздравления с новогодними праздниками. По устоявшейся традиции в России, в обязательном порядке 1 января нужно поздравить всех родных и близких людей. Сделать это можно не только с помощью традиционного телефонного звонка, но еще и отправив SMS-сообщение, либо же воспользовавшись популярными социальными сетями.

Ну, а если персональные поздравления писать нет времени, можно просто поставить новогодний стихотворный статус, присовокупив к нему несколько слов от себя.

Представляем вашему вниманию несколько интересных вариантов поздравления с Новым годом 2017, которые будут уместны как для SMS-сообщений, так и для отправки в соцсетях.

Прикольные SMS-поздравления с Годом Петуха 2017

Пусть кризис сгинет, как и всё плохое -
Уйдет с последним вздохом декабря!
А всё прекрасное, живое
Придет к вам в утро января!

***
Денег вам больше зеленых и красных,
Ярких успехов, мгновений прекрасных!
И новогодних огней,
И долгожданных друзей!

***
Говорят, что в Новый год
Всё всегда сбывается,
Даже то, что за весь год
Сбыть не получается!

***
Поздравляю и желаю:
Не болеть и не стареть,
Много шуток, тостов, смеха,
И во всем всегда успеха!

Вместо водки - коньячок,
На закусочку - судачок,
Новогодний торт потолще,
За столом гостей побольше.

Поздравления в стихах на Новый год 2017 для статусов в соцсетях и SMS

Пусть весело светит нарядная елка,
Пусть смех ваш и песни звучат без умолку,
И пусть будет радостным весь этот год!
Уж очень вы все симпатичный народ.

***
Пусть на льдистый поднос
В Новый год Дед Мороз
Бриллиантовый кубок поставит,
До краев золотого здоровья нальет,
На закуску веселья добавит!

***
В Новый год тебе желаю
Денег и в делах удачи,
Много пива ледяного
И снегурочек горячих!

***
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всем и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорченья,
А только отличного всем настроенья!

***
Символ года наш, однако,
И храбрец, и забияка,
Если дашь ему ты повод,
Это значит — будет драка!
Но зачем нам, братцы, драться?
За столом пора собраться!
Ты, Петух, умерь свой пыл,
Чтобы год твой петушиный мирным, добрым, славным был!


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