Прикольные новогодние поздравления с годом Петуха 2017 в стихах для SMS и соцсетей

Вот и наступил столь долгожданный 2017 год, который таит в себе пока много неожиданностей, а учитывая то обстоятельство, что пройдет он под предводительством Огненного Петуха, ожидать можно чего угодно.Важным атрибутом вчерашнего и сегодняшнего дней являются поздравления с новогодними праздниками. По устоявшейся традиции в России, в обязательном порядке 1 января нужно поздравить всех родных и близких людей. Сделать это можно не только с помощью традиционного телефонного звонка, но еще и отправив SMS-сообщение, либо же воспользовавшись популярными социальными сетями.Ну, а если персональные поздравления писать нет времени, можно просто поставить новогодний стихотворный статус, присовокупив к нему несколько слов от себя.Представляем вашему вниманию несколько интересных вариантов поздравления с Новым годом 2017, которые будут уместны как для SMS-сообщений, так и для отправки в соцсетях.Пусть кризис сгинет, как и всё плохое -Уйдет с последним вздохом декабря!А всё прекрасное, живоеПридет к вам в утро января!***Денег вам больше зеленых и красных,Ярких успехов, мгновений прекрасных!И новогодних огней,И долгожданных друзей!***Говорят, что в Новый годВсё всегда сбывается,Даже то, что за весь годСбыть не получается!***Поздравляю и желаю:Не болеть и не стареть,Много шуток, тостов, смеха,И во всем всегда успеха!Вместо водки - коньячок,На закусочку - судачок,Новогодний торт потолще,За столом гостей побольше.Пусть весело светит нарядная елка,Пусть смех ваш и песни звучат без умолку,И пусть будет радостным весь этот год!Уж очень вы все симпатичный народ.***Пусть на льдистый подносВ Новый год Дед МорозБриллиантовый кубок поставит,До краев золотого здоровья нальет,На закуску веселья добавит!***В Новый год тебе желаюДенег и в делах удачи,Много пива ледяногоИ снегурочек горячих!***Всего вам хорошего, самого лучшего,Удачи во всем и счастливого случая.Пусть будут приятными ваши заботы,Хорошие чувства приносит работа.Пускай не несет Новый год огорченья,А только отличного всем настроенья!***Символ года наш, однако,И храбрец, и забияка,Если дашь ему ты повод,Это значит — будет драка!Но зачем нам, братцы, драться?За столом пора собраться!Ты, Петух, умерь свой пыл,Чтобы год твой петушиный мирным, добрым, славным был!

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