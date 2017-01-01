Житель Запорожья на стене дома устроил показ фильма «Ирония судьбы»

Судя по представленным в Сети фотоснимкам с трансляции видно, что изображение было достаточно большим, что позволило соседям мужчины, а также случайным прохожим наслаждаться шедевром российского кинематографа не на стандартном экране телевизора, а как будто находясь в кинотеатре под открытым небом.

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