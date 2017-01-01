Житель Запорожья на стене дома устроил показ фильма «Ирония судьбы»

На стене многоэтажного дома в украинском городе Запорожье один из местных жителей устроил показ легендарного новогоднего кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", режиссером которого является Эльдар Рязанов. С помощью проектора находчивый мужчина по имени Василий Бушаров порадовал людей, воплотив в жизнь оригинальную идею.
Судя по представленным в Сети фотоснимкам с трансляции видно, что изображение было достаточно большим, что позволило соседям мужчины, а также случайным прохожим наслаждаться шедевром российского кинематографа не на стандартном экране телевизора, а как будто находясь в кинотеатре под открытым небом.
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