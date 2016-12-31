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Опрос: 6% россиян проведут новогодние каникулы дома

Согласно социологическому опросу, проведенному центром Superjob, только 6% россиян планируют провести новогодние каникулы дома в кругу семьи. Такая часть респондентов не планирует передвигаться дальше стола с праздничными блюдами.

Опрос: 6% россиян проведут новогодние каникулы дома


59% опрошенных признались, что будут в эти дни принимать гостей дома или на даче. 13% сами будут отправляться в гости к своим друзьям и близким. Остальные не берутся прогнозировать, как проведут эти праздники.

Выбор занятий на новогодние каникулы довольно широкий. Так, 40% в этот период будут встречаться с друзьями, родственниками, проведут это время с детьми и родными людьми. 32% признались, что не смогут отказать себе в активном отдыхе - в горах, на лыжах и коньках. 21% респондентов займет это время просмотром фильмов - к слову, ранее Google опубликовали рейтинг лучших фильмов 2016 года. 5% опрошенных россиян будут просто отдыхать на диване всё это время.

Интересно, что начинать Новых Год с обновлений и заниматься ремонтом планируют 7% респондентов. Ожидают ли они, во время праздника может произойти что-то плохое, или просто хотят изменить свой быть, не уточняется.


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