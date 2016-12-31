В Москве возле станции ВДНХ подстрелили двух человек

К месту произошедшего выехал наряд полиции и карета скорой помощи. Информация о произошедшем уточняется. Официально правоохранители не дают комментарии.

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